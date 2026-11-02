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        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri Çatıda mahsur kalan kedi için mahalle halkı seferber oldu Uzun tahtaya bağladıkları taşıma çantasıyla kediyi kurtarmaya çalıştılar Mamayı yiyip kafese girmeyen kedi mahalleliyi pes ettirdi

        Çatıda mahsur kalan kedi için mahalle halkı seferber oldu Uzun tahtaya bağladıkları taşıma çantasıyla kediyi kurtarmaya çalıştılar Mamayı yiyip kafese girmeyen kedi mahalleliyi pes ettirdi

        Eskişehir'de bir apartmanın çatısına çıkarak mahsur kalan ve miyavlayan kedi için mahalle sakinleri seferber oldu. Uzun bir tahtaya bağladıkları kedi taşıma çantasına mama koyarak kediyi indirmeye çalışan vatandaşlar, kedinin mamayı yiyip kutuya girmemesi üzerine pes etti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 02.11.2026 - 10:39 Güncelleme:
        Çatıda mahsur kalan kedi için mahalle halkı seferber oldu Uzun tahtaya bağladıkları taşıma çantasıyla kediyi kurtarmaya çalıştılar Mamayı yiyip kafese girmeyen kedi mahalleliyi pes ettirdi

        Eskişehir'de bir apartmanın çatısına çıkarak mahsur kalan ve miyavlayan kedi için mahalle sakinleri seferber oldu. Uzun bir tahtaya bağladıkları kedi taşıma çantasına mama koyarak kediyi indirmeye çalışan vatandaşlar, kedinin mamayı yiyip kutuya girmemesi üzerine pes etti.

        Olay, Odunpazarı ilçesine bağlı Kurtuluş Mahallesi Bahçeler Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir binanın çatısına çıkan kedi aşağı inemeyince uzun süre miyavlamaya başladı. Kedinin sesini duyan apartman ve çevre sakinleri, hayvanı bulunduğu yerden kurtarmak için harekete geçti. Çatıya ulaşmak için pratik bir yöntem geliştiren mahalleli, uzun bir tahtanın ucuna kedi taşıma çantasını iple sabitledi. Vatandaşlar, çantanın içerisine mama koyarak çatıdaki kedinin kutunun içine girmesini bekledi. Tahtanın uzatılmasıyla birlikte sepetteki mamayı yiyen kedi, taşıma kutusunun içine girmeyerek çatıda kalmaya devam etti. Yapılan denemelere rağmen kediyi içeriye sokmayı başaramayan mahalle sakinleri, çabalarının sonuçsuz kalmasıyla kurtarma girişimini sonlandırıp pes etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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