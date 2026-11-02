Eskişehirli öğrenciler "Maziden Atiye Çanakkale" programına katıldı
Eskişehir'den öğrenciler, Cumhurbaşkanlığının himayelerinde, Milli Eğitim Bakanlığınca düzenlenen "Maziden Atiye Çanakkale" programına katıldı.
Eskişehir'den öğrenciler, Cumhurbaşkanlığının himayelerinde, Milli Eğitim Bakanlığınca düzenlenen "Maziden Atiye Çanakkale" programına katıldı.
Program kapsamında Çanakkale'ye giden öğrenciler, Gelibolu Yarımadası ve Şehitler Abidesi başta olmak üzere kentin tarihi ve kültürel mekanları ziyaret etti.
Ziyaretlerde Çanakkale Savaşı'nda Türk askerinin gösterdiği kahramanlıkları ve milletin köklü medeniyet mirasını yerinde tanıma fırsatı bulan öğrenciler, tarih bilincini geliştirmeye yönelik etkinliklere katıldı.
Program kapsamında düzenlenen sosyal, sportif ve sanatsal etkinliklerle öğrencilerin kişisel gelişimlerinin desteklenmesi hedeflendi.
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