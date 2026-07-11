AeroPress Şampiyonası 2026'nın bölgesel elemelerinin ilk turu Gaziantep'te gerçekleştirildi

Roaster Club tarafından düzenlenen AeroPress Şampiyonası 2026'nın bölgesel eleme turlarının ilki Gaziantep'te gerçekleştirildi.



Türkiye genelinde nitelikli kahve kültürünü yaymayı ve topluluğu bir araya getirmeyi hedefleyen turnuva, bu yıl Ankara, İstanbul, Gaziantep ve İzmir'de düzenleniyor.



Bölgesel elemelerden yarı finale çıkan yarışmacılar, 18-19-20 Eylül tarihlerinde İstanbul Fişekhane'de gerçekleştirilecek "Bean to Bar to Cup Festivali" kapsamındaki AeroPress yarışmasının finalinde yarışmaya hak kazanacak.



Finalin kazananı ise Türkiye'yi Meksika'da gerçekleşecek olan dünya şampiyonasında temsil etme hakkı elde edecek.



Gaziantep'te gerçekleştirilen elemelere ise 13 kişi katılım sağladı.



Elemelerde, Kerem Açıkkol, Sümeyra Akbaş ve Rana Tılfarlıgil yarı finale çıktı.



2025 SCA Türkiye Demleme Şampiyonu Gökhan Selamet, AA muhabirine, bu yarışmanın ilk kez Gaziantep'te gerçekleştiğini söyledi.



Yarışma için heyecanlı olduklarını belirten Selamet, şunları kaydetti:



"Bu yarışma kahve dünyasında çok eğlenceli bir yarışma. Aeropress isminde bir ekipmanımız var. Herkes bu ekipmanla aynı kahve ve suda demliyor.Yarışmacı sadece reçetesini değiştirerek en iyi kahveyi demlemeye çalışıyor. Her etapta 3 yarışmacı aynı anda kahve demliyorlar. Bizde tadım yaparak üçünden en iyisini seçiyoruz. Eleme usulüyle finale kadar gidiyorlar ve en son 3 finalist arasından yarışmanın galibini buluyoruz."



