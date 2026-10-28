Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri AK Parti Gaziantep teşkilatı ekim ayı danışma meclisi toplantısını yaptı

        AK Parti Gaziantep teşkilatı ekim ayı danışma meclisi toplantısını yaptı

        AK Parti Gaziantep teşkilatının ekim ayı Daraltılmış İl Danışma Meclisi Toplantısı, AK Parti Grup Başkanvekili ve Gaziantep Milletvekili Abdulhamit Gül'ün katılımıyla yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2026 - 10:22 Güncelleme:
        AK Parti Gaziantep teşkilatı ekim ayı danışma meclisi toplantısını yaptı

        AK Parti Gaziantep teşkilatının ekim ayı Daraltılmış İl Danışma Meclisi Toplantısı, AK Parti Grup Başkanvekili ve Gaziantep Milletvekili Abdulhamit Gül'ün katılımıyla yapıldı.

        AK Parti Gaziantep İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, toplantıda, teşkilat çalışmaları, güncel siyasi gelişmeler, Gaziantep'te yürütülen hizmet ve yatırımlar ile gelecek dönemin çalışma hedefleri ele alındı.

        İl ve ilçe teşkilatları arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesi, saha faaliyetlerinin etkinliğinin artırılması ve vatandaşlarla iletişimin geliştirilmesi konularında değerlendirmelerde bulunuldu.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, partisinin siyaset anlayışının temelinde milletin taleplerine karşılık vermenin ve hizmet üretmenin bulunduğunu belirtti.

        REKLAM

        Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin hedefleri doğrultusunda çalıştıklarını ifade eden Gül, teşkilatların vatandaşlarla kurduğu bağın önemine dikkati çekti.

        Danışma meclislerinin ortak akıl ve istişare kültürünün gelişmesine katkı sunduğunu belirten Gül, Gaziantep'in üretim, sanayi, ihracat ve girişimcilik alanlarındaki potansiyelinin daha ileriye taşınmasının ortak sorumluluk olduğunu kaydetti.

        Teşkilat mensuplarının vatandaşların taleplerini dinlemesi, sorunlarını takip etmesi ve çözüm süreçlerine katkı sunması gerektiğini vurgulayan Gül, Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda birlik ve beraberlik içerisinde çalışmayı sürdüreceklerini ifade etti.

        REKLAM

        AK Parti Gaziantep İl Başkanı Fatih Muhaddis Fedaioğlu ise siyasetin merkezinde milletin bulunduğunu belirterek, teşkilat çalışmalarında sahayla bağın güçlü tutulması gerektiğini bildirdi.

        Vatandaşların taleplerinin dinlenmesi ve sorunlarının çözümü için takipçi olunmasının önemini vurgulayan Fedaioğlu, teşkilatların gücünün ortak hedefler etrafında hareket etme ve milletle kurulan bağla ölçüldüğünü kaydetti.

        Toplantı, teşkilat çalışmalarının değerlendirilmesi ve gelecek döneme ilişkin hedeflerin ele alınmasının ardından sona erdi.

        Toplantıya, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Eyup Özkeçeci, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, Nurdağı Belediye Başkanı Mehmet Yıldırır, İslahiye Belediye Başkanı Kemal Vural, Karkamış Belediye Başkanı Mustafa Güzel, İl Kadın Kolları Başkanı Dilan Ensari Şahin, İl Gençlik Kolları Başkanı Mustafa Durmuş ile il ve ilçe teşkilatlarının ana kademe mensupları katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kuvvetli yağış geliyor!
        Kuvvetli yağış geliyor!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüştü
        Fed faiz kararını açıkladı
        Fed faiz kararını açıkladı
        Kurtulmuş: Oyun bozan altında kalır!
        Kurtulmuş: Oyun bozan altında kalır!
        Seçimi kaybeden Bolsonaro, ABD'de
        Seçimi kaybeden Bolsonaro, ABD'de
        Siber dolandırıcılığa DOLUNAY hamlesi
        Siber dolandırıcılığa DOLUNAY hamlesi
        Muğla'da sel! Endişelendiren görüntüler!
        Muğla'da sel! Endişelendiren görüntüler!
        Cevdet Yılmaz: Ödemeler Cuma günü
        Cevdet Yılmaz: Ödemeler Cuma günü
        Kislyak'ın menajerinden transfer itirafı!
        Kislyak'ın menajerinden transfer itirafı!
        Yatırımcı Tazmin Merkezi'nden Tera Yatırım açıklaması
        Yatırımcı Tazmin Merkezi'nden Tera Yatırım açıklaması
        Lemina dokunuşu
        Lemina dokunuşu
        "Baba ben geldim"
        "Baba ben geldim"
        Dirk Kuyt'ın menajerinden flaş açıklama!
        Dirk Kuyt'ın menajerinden flaş açıklama!
        Kimyager baron İstanbul'da yakalandı!
        Kimyager baron İstanbul'da yakalandı!
        İlk ara ödemeler için tarih açıklandı
        İlk ara ödemeler için tarih açıklandı
        İspanya'da iki tren çarpıştı!
        İspanya'da iki tren çarpıştı!
        İsrail basını iddia etti: Trump Netanyahu'ya baskı uygulayacak
        İsrail basını iddia etti: Trump Netanyahu'ya baskı uygulayacak
        Psikolojisi bozuldu, 256 kiloya ulaştı
        Psikolojisi bozuldu, 256 kiloya ulaştı
        Yavaş'tan Kurum'a ziyaret
        Yavaş'tan Kurum'a ziyaret
        Önce oğul sonra baba... Cem Akaş hayatını kaybetti
        Önce oğul sonra baba... Cem Akaş hayatını kaybetti

        Benzer Haberler

        Estetik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Küçük: "Estetik ameliyatlar için kış ayları...
        Estetik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Küçük: "Estetik ameliyatlar için kış ayları...
        Gül ve Şahin'den GTB'ye hayırlı olsun ziyareti
        Gül ve Şahin'den GTB'ye hayırlı olsun ziyareti
        GAGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Kara'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mes...
        GAGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Kara'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mes...
        51 kişiye mezar olan Furkan Apartmanı davası ikinci kez bozuldu
        51 kişiye mezar olan Furkan Apartmanı davası ikinci kez bozuldu
        TİM Halı Sektör Kurulu Başkanı İskender Kaplan'dan 29 Ekim mesajı
        TİM Halı Sektör Kurulu Başkanı İskender Kaplan'dan 29 Ekim mesajı
        OSB Başkanı Şimşek: "Cumhuriyet, geleceğimizin teminatıdır"
        OSB Başkanı Şimşek: "Cumhuriyet, geleceğimizin teminatıdır"