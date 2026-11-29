İslahiye ilçe merkezine 10 kilometre uzaklıktaki Amanos Dağları’nın eteklerinde, Köklü ve Koçcağız mahallelerindeki ağaçlar, sonbaharda sarı, kızıl ve kahverenginin tonlarına büründü. Ortaya çıkan manzara, dronla görüntülendi.

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