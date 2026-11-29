Teknik direktör Orhan Ak ile yolların ayrılmasının ardından göreve getirilen Volkan Demirel de takımın başında çıktığı 2 karşılaşmada puanla tanışamadı.

İç sahada 2 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşayan Güneydoğu temsilcisi, bu müsabakalarda 4 gol atarken kalesinde 13 gol gördü.

Gaziantep FK, bu sezon taraftarı önünde çıktığı 7 karşılaşmada da galibiyet elde edemedi.

Söz konusu süreçte Kocaelispor, Arca Çorum FK, Başakşehir, Erzurumspor FK, Trabzonspor, Kasımpaşa, Gençlerbirliği ve Amed Sportif Faaliyetler'e mağlup olan Gaziantep ekibi, rakip fileleri 3 kez havalandırırken kalesinde 17 gol gördü.

Ligde son galibiyetini 4. haftada deplasmanda Göztepe'yi 4-2 yenerek elde eden Güneydoğu temsilcisi, ardından çıktığı 9 karşılaşmada 1 beraberlik ve 8 mağlubiyet yaşadı.

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