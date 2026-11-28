Futbol: Trendyol Süper Lig
Giriş: 28.11.2026 - 19:50 Güncelleme:
Hakemler: Fatih Tokail, Samet Çiçek, Ali Can Alp
Gaziantep FK: Tobiasz, Sorescu, Arda Kızıldağ, Abena, Efe Sarıkaya, Meleke, Ogün Özçiçek, Kozlowski, Gidado, Camara, Halil Dervişoğlu
Amed Sportif Faaliyetler: Lafont, Cisse, Mehmet Yeşil, Bates, Umut Meraş, Raveloson, Furkan Soyalp, Lutin, Saba, Yira Sor, Orban
GAZİANTEP
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