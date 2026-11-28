Gaziantep'in Şehitkamil Belediyesi, Gazze'de yaşanan zulme dikkati çekmek ve mazlum çocukların sesi olmak için "Gazze'de çocuklar ölmesin" sloganıyla yürüyüş düzenledi.

Atatürk Kültür ve Spor Merkezi'nde başlayan yürüyüşte protokol üyeleri ve vatandaşlar ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla Kamil Ocak Kapalı Spor Salonu'na kadar yürüdü.

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, Türk milletinin din, dil ve ırk ayırmadan her bir insana kıymet verdiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Filistin'de yaşanan bir zulümdür. Biz bugün bu zulmün isyanını haykırmak için bir araya geldik. Gaziantep Basketbol takımı olarak bugünkü maçımızı Filistinli çocuklar için oynayacağız. Filistin için yardım topladık. Gaziantep o kadar vicdanlıdır ki o salonu elbise ve eşyayla boğacak. İnanıyorum ki Filistin'deki bu zulüm bir an önce bitecek ve Filistin yakında özgür günlerine kavuşacak."

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Yürüyüşe yoğun bir katılımın olduğunu vurgulayan Yılmaz, "Biz daha önce Suriyelilere de yardımcı olduk, bugün Filistinlilerin yanındayız." dedi.

Daha sonra vatandaşlar ve protokol üyeleri, Gaziantep Basketbol ile Fenerbahçe Gelişim arasında oynanan karşılaşma öncesinde Gazze'ye destek amacıyla tribünlerden sahaya oyuncak attı.