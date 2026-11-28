Gaziantep'in Araban ilçesinde yağlık zeytin hasadına başlandı.

Araban Ziraat Odası ve Sarımsak Üretici Birliği Başkanı Hasan Altun, ilçede yaklaşık 5 bin dönüm yağlık zeytin bahçesi bulunduğunu söyledi.

Zeytin ve zeytinyağı üretiminin her geçen yıl geliştiğini belirten Altun, Araban'ın makarnalık sert buğday ve sarımsağın ardından zeytin ve zeytinyağı üretiminde de öne çıkmaya başladığını ifade etti.

Araban Ovası'nın verimli toprakları ile Antep fıstığı yetiştirilen kırsal bölgelerde zeytinciliğin yaygınlaştığını aktaran Altun, üretim alanlarının her geçen yıl arttığını kaydetti.

İlçede zeytinyağı fabrikası işleten Ali Sebat da Araban'da yetiştirilen zeytinlerden elde edilen yağın asit oranının yüzde 0 ile 0,1 arasında olduğunu belirtti.

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Zeytin üreticisi Salih Demir ise bu yıl bahçesinde dönüm başına yaklaşık 1,5 ton verim aldığını bildirdi.