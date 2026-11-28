Gaziantep’in Araban ilçesinde 5 bin dönüme ulaşan bahçelerde yağlık zeytin hasadı başladı.

Araban Ziraat Odası ve Sarımsak Üretici Birliği Başkanı Hasan Altun, Araban ilçesinde son yıllarda Ayvalık ve Nizip yağlık cinsi zeytin fidanlarının dikimi ile zeytin üretimine başlandığını ve 5 bin dönüm civarında yağlık zeytin bahçesinin bulunduğu Araban ilçesinde üreticilerin 2026 yılı yağlık zeytin hasadına başladığını belirtti.

Altun, ’’Güneydoğu’nun tahıl ambarı Gaziantep’in Araban ilçesi, makarnalık sert buğday ve sarımsaktan sonra zeytin ve zeytinyağı üretiminde de lider olma yolunda ilerliyor. Gastronomi kenti Gaziantep, geleneksel mutfak kültürünün vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alan natürel zeytinyağı ile de Türkiye’de lider olma yolunda ilerliyor. Araban Ovası’nın verimli topraklarında ve Antepfıstığı üretimi yapılan kırsal bölgelerde son yıllarda gelişme gösteren zeytincilik her geçen gün yayılıyor. Araban ilçesi halkı zeytine yönelirken, zeytinyağı fabrikasında soğuk sıkma yöntemi ile üretilen zeytinyağı yüzde 0 ile 0,1 asit oranı ile dikkat çekiyor’’ ifadelerine yer verdi.

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Zeytinyağı fabrikası sahibi Ali Sebat, ’’Anadolu’nun en kaliteli ve lezzetli zeytinlerinin toplandığı Araban Ovası’nda zeytinyağı üretimi yapmaktayım. Araban Ovası’nda üretim yapan Arabanlı bilinçli üretici çiftçilerimizin yetiştirmiş olduğu zeytinler kalite bakımından 0 ile 0,1 arasında asit oranına sahiptir. Fabrikamızda tüm bölgemiz halkının zeytinyağı ihtiyacını karşılayarak, halkımızın sağlığına hizmet ediyoruz’’ dedi.

Zeytinciliğin son yıllarda Araban tarımının en önemli dinamiklerinden biri olduğunu anlatan Arabanlı zeytin üreticilerinden Salih Demir ise, ’’13 yıl önce zeytin üreticiliğine başladım. Karacaören kırsal mahallesi bölgesinde şahsıma ait arazime 13 yıl önce tesis ettiğim Nizip cinsi yağlık zeytin bahçemde başladığım bu yılki hasat döneminde bir dönüme 1,5 ton verim aldım. Bu yıl yüksek kalite ve yüksek rekolteli ürettiğim zeytinleri zeytinyağı üretim tesislerinde yağa dönüştürdüm. 13 yıl önce zeytin üretimine başladığım dönemde zeytin yağı tüketim oranı yok denecek kadar azken son yıllarda ilçede zeytin yağı tüketiminde önemli ölçüde artış sağlandı’’ diye konuştu.