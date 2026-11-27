Gaziantep FK, Amed Sportif Faaliyetler maçının hazırlıklarını tamamladı
Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında yarın sahasında oynayacağı Amed Sportif Faaliyetler maçının hazırlıklarını tamamladı.
Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında yarın sahasında oynayacağı Amed Sportif Faaliyetler maçının hazırlıklarını tamamladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Volkan Demirel yönetimindeki antrenman, 1 saat 10 dakika sürdü.
Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan idman, 5'e 2 pas çalışmaları ile devam etti. İdman, taktik çalışmalarla sona erdi.
Kırmızı-siyahlı ekip, bu antrenmanla hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye başladı.
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