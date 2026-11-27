GAZİANTEP Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’e, Türkiye ile Japonya arasındaki dostluk ilişkilerinin geliştirilmesi ve iş birliğinin güçlendirilmesine yönelik çalışmalarından dolayı Japonya’nın en prestijli devlet nişanlarından 'Altın Işıklar, Yükselen Güneş Nişanı ve Boyun Bağı' (Kyokujitsu-shō) takdim edildi.

Japonya Ankara Büyükelçiliği Rezidansı’nda düzenlenen törene Japonya’nın Ankara Büyükelçisi Tamura Masami, TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay, Dışişleri Bakan Yardımcısı Hacı Ali Özel, AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Zafer Sırakaya, TBMM Türkiye-Japonya Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Doç. Dr. Hulki Cevizoğlu ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin katıldı.

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Törende konuşan Japonya’nın Ankara Büyükelçisi Tamura Masami, 29 Nisan 2026’da ilkbahar döneminde nişana layık görülen kişilerin açıklandığını belirterek Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in Altın Işıklar, Yükselen Güneş Nişanı ve Boyun Bağı ile taltif edildiğini söyledi. Masami, “2002 yılında Gaziantep’ten seçilen ilk kadın milletvekili olan ve ardından Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı görevini üstlenen Şahin, şu anda Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı olarak 10 yılı aşkın bir süredir şehrin kalkınması ve refahının artırılması için büyük bir gayretle çalışmaktadır. Başkan Şahin, OECD Şampiyon Başkanlar Girişimi’ne Türkiye’den seçilen ilk belediye başkanı olmuş ve Türkiye’deki yerel yönetimin bir simgesi haline gelmiştir. Başkan Fatma Şahin, milletvekilliği döneminde Türkiye-Japonya Parlamentolar Arası Dostluk Grubu’nda yer almış, belediye başkanı olduktan sonra ise mültecilerin kabulüne bağlı olarak yerel yönetimlerin üzerindeki yükün hafifletilmesine yönelik Japonya’nın sağladığı desteklere yoğun ilgi göstermiş, çok sayıda seminere ev sahipliği yaparak Japonya Hükûmeti ve JICA ile olan diyaloğunu daha da güçlendirmiştir. Depremin ardından Japonya’nın benimsediği bir kavram olan afet önleme düşüncesini göz önünde bulundurarak Japonya’nın afet önleme modeli, teknolojisi, bilgi ve birikimini aktif bir şekilde uygulamaya koymuştur. Ayrıca kendisine özgü harika bir etkileme gücü kullanarak bunları Türkiye genelinde yaygınlaştırmak üzere günümüzde de gayret göstermektedir. Büyükelçilik olarak da Güneydoğu ve Gaziantep Belediyesi ile iş birliğini genişletmeyi düşündüğümüz noktada, Başkan Şahin bizim için son derece güven veren bir ortaktır” ifadelerini kullandı.

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‘BU MADALYAYI GAZİANTEP’İM ADINA ALIYORUM’

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de Japon İmparatoru’na, Japon Hükümeti’ne ve Japon halkına teşekkür ederek, “Altın Işıklar, muhteşem bir isim. Yapılan çalışmaları görüp bu anlamlı nişanı gönderdikleri için gerçekten ne kadar müteşekkir olduğumu ifade etmek istiyorum. Ben bugün bu madalyayı bütün insanlık adına alıyorum. Gaziantep’im adına alıyorum. Gaziantep milletvekillerimiz, oda başkanlarımız, rektörlerimiz ve bilim dünyası adına alıyorum” ifadelerini kullandı.

‘YEREL DİPLOMASİNİN ÖNEMİNİ GÖSTERDİ’

AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Zafer Sırakaya ise Fatma Şahin’in aldığı nişanın yerel yönetim diplomasisinin önemini ortaya koyduğunu belirterek, “Başkan Fatma Şahin, bugün yerel yönetimler diplomasisinin de varlığını göstermiş oldu. Yerel diplomasinin iki ülke arasındaki ilişkileri geliştirme anlamında ne kadar kıymetli olduğunu bir kez daha gördük” diye konuştu.

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‘DOSTLUK İLİŞKİLERİMİZİN EN ÖNEMLİ TAŞIYICILARINDAN BİRİ DE YEREL YÖNETİMLERİMİZDİR’

Dışişleri Bakanlığı Bakan Yardımcısı Hacı Ali Özel de dostluk ilişkilerinin en önemli taşıyıcılarından birinin şehirler olduğunu aktararak, “Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Fatma Şahin’in Gaziantep’in gelişimine ve Türkiye-Japonya arasındaki dostluk ve iş birliğinin yerel düzeyde güçlenmesine yaptığı katkıların, bugün kendisine tevdi edilecek bu anlamlı nişanla takdir edilmesini memnuniyetle karşılıyoruz” ifadelerine yer verdi.

Konuşmaların ardından Japon İmparatoru’nun onayladığı madalyanın belgesi takdim edildi. Nişan, Büyükelçi Masami tarafından Fatma Şahin’e takıldı. Tören, hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

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