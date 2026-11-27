Kart ceza sınırında bulunan Kacper Kozlowski ve Drissa Camara ise bu maçta kart görmeleri durumunda gelecek hafta TÜMOSAN Konyaspor karşısında cezalı duruma düşecek.

Kırmızı-siyahlılarda sakatlığı bulunan Fuat Bavuk, Abakar Sylla ve Trivante Stewart, bu karşılaşmada forma giyemeyecek.

Gençlerbirliği karşılaşmasını cezası nedeniyle tribünden takip eden Gaziantep FK Teknik Direktörü Volkan Demirel, takımın başında ilk kez sahada yer alacak.

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