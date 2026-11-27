Medical Point Gaziantep Hastanesi Tıbbi Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Gökmen Aktaş, kanser tedavisinin seçiminde kanserin türü, evresi, tümörün biyolojik ve genetik özellikleri ile hastanın genel sağlık durumunun belirleyici olduğunu söyledi.

Kanser tedavisinde son yıllarda öne çıkan akıllı ilaçlar ve immünoterapi, hastalara yeni tedavi seçenekleri sunuyor. Ancak bu yöntemlerin her kanser hastasında aynı etkiyi göstermediğine ve her hastaya uygun olmadığına dikkat çeken Medical Point Gaziantep Hastanesi Tıbbi Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Gökmen Aktaş, tedavi seçiminde kanserin türü, evresi, tümörün biyolojik ve genetik özellikleri ile hastanın genel sağlık durumunun belirleyici olduğunu söyledi. Aktaş, kişiye özel tedavi planlamasının önemini vurgulayarak akıllı ilaçlar ve immünoterapi hakkında merak edilenleri anlattı.

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"Akıllı ilaçlar kanserin biyolojik özelliklerini hedef alıyor"

Halk arasında akıllı ilaç olarak bilinen hedefe yönelik tedavilerin, kanserin büyümesinde ve çoğalmasında rol oynayan belirli moleküler mekanizmaları hedef aldığını belirten Doç. Dr. Aktaş, bu ilaçların klasik kemoterapiden farklı etki mekanizmalarına sahip olduğunu ifade etti. Doç. Dr. Aktaş, "Akıllı ilaçlar, kanser hücrelerinin büyümesinde, çoğalmasında ve yayılmasında rol oynayan belirli proteinleri veya hücresel sinyal yollarını hedef alabilir. Bazı ilaçlar ise tümörü besleyen yeni damarların oluşumunu engelleyerek etki gösterir. Bu tedavilerin bir bölümünün kullanılabilmesi için tümörde belirli genetik veya moleküler özelliklerin belirlenmesi gerekir. Bu nedenle uygun hastalarda tedavi öncesinde yapılan patolojik ve moleküler incelemeler büyük önem taşır" dedi.

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"İmmünoterapi bağışıklık sisteminin kanserle mücadelesine yardımcı oluyor"

İmmünoterapinin, vücudun bağışıklık sisteminin kanser hücrelerini tanımasına ve onlarla mücadele etmesine yardımcı olan bir tedavi yaklaşımı olduğunu belirten Aktaş, bu yöntemin bazı kanser türlerinde önemli ve uzun süreli tedavi yanıtları sağlayabildiğini kaydetti. Aktaş, "Kanser hücreleri, bağışıklık sisteminden kaçabilmek için çeşitli mekanizmalar geliştirir. Günümüzde sık kullanılan bazı immünoterapi ilaçları, bağışıklık sisteminin kanser hücrelerine karşı yanıtını baskılayan mekanizmaları engelleyerek vücudun kanserle mücadele etmesine yardımcı olur. Ancak immünoterapi genel bir bağışıklık güçlendirici tedavi değildir ve her hastada aynı etkiyi göstermez" ifadelerini kullandı.

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"Aynı kanser türünde bile tedaviler farklı olabilir"

Akıllı ilaçların ve immünoterapinin kanser tedavisinde önemli gelişmeler sağladığını ancak bu yöntemlerin her hastaya uygun olmadığını vurgulayan Aktaş, tedavi kararının yalnızca kanser tanısına bakılarak verilemeyeceğini belirterek, "Aynı organ kanserine sahip iki hastada bile tümörün genetik ve moleküler özellikleri farklı olabilir. Bir hastada hedefe yönelik tedavi için uygun bir moleküler özellik bulunurken diğerinde bulunmayabilir. Benzer şekilde immünoterapiden yarar görme ihtimali de hastalığın biyolojik özelliklerine, evresine ve hastaya ait klinik faktörlere göre değişebilir. Bu nedenle her hastanın kendi özellikleri doğrultusunda değerlendirilmesi ve tedavisinin bireysel olarak planlanması gerekir" dedi.

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Tedavi öncesinde yapılan testler

Kanser tedavisinde uygun yöntemin belirlenmesi için patolojik incelemelerin yanı sıra gerekli hastalarda moleküler ve genetik testlerin de yapıldığını aktaran Aktaş, bu incelemelerin kişiye özel tedavi planlamasında önemli bir yere sahip olduğunu belirtti. Doç. Dr. Aktaş, "Kanserin türüne ve evresine göre tümördeki bazı genetik değişiklikler, protein düzeyleri ve DNA onarım mekanizmalarına ilişkin biyobelirteçler tedavi seçiminde yol gösterici olabilir. Ancak her hastada kapsamlı genetik inceleme yapılması gerekli değildir. Uygun bir biyobelirtecin belirlenmesi tedavinin kesin olarak başarılı olacağı anlamına gelmez. Benzer şekilde bazı tedavilerde ilgili biyobelirtecin negatif olması da hastanın tedaviden yararlanamayacağı anlamına gelmeyebilir. Bu nedenle test sonuçları hastalığın türü, evresi, diğer klinik ve patolojik belirtiler ile birlikte değerlendirilmelidir" ifadelerini kullandı.

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"Akıllı ilaçlar ve immünoterapide yan etkilere neden olabilir"

Hedefe yönelik tedavilerin ve immünoterapinin klasik kemoterapiden farklı yan etki profillerine sahip olabileceğine dikkat çeken Doç. Dr. Aktaş, akıllı ilaçların kullanılan tedaviye bağlı olarak cilt sorunları, ishal, tansiyon yükselmesi ve karaciğer fonksiyonlarında bozulma gibi yan etkilere neden olabileceğini belirtti. Doç. Dr. Aktaş, "Akıllı ilaç olarak adlandırılmaları, bu ilaçların yalnızca kanser hücrelerini etkilediği veya yan etkilerinin olmadığı anlamına gelmez. Hedefe yönelik tedaviler de bazı durumlarda ciddi yan etkilere neden olabilir" ifadelerine yer verdi.

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İmmünoterapi sırasında ise bağışıklık sisteminin bazı durumlarda vücudun sağlıklı dokularını da hedef alabileceğini belirten Aktaş, bunun sonucunda tiroid bezi, bağırsaklar, akciğerler, karaciğer ve diğer organları etkileyebilen bağışıklık ilişkili yan etkilerin gelişebileceğini söyledi. Bu yan etkilerin bazen ciddi olabileceğine ve tedavi tamamlandıktan sonra da ortaya çıkabileceğine dikkat çeken Aktaş, tedavi sırasında ve sonrasında düzenli hekim kontrolünün ve yeni gelişen belirtilerin gecikmeden sağlık ekibine bildirilmesinin büyük önem taşıdığını vurguladı.

"Kemoterapi günümüzde de önemini koruyor"

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Akıllı ilaçların ve immünoterapinin gelişmesinin kemoterapinin önemini kaybettiği anlamına gelmediğini belirten Doç. Dr. Aktaş, kemoterapinin günümüzde hâlâ birçok kanser türünde etkili ve önemli bir tedavi seçeneği olduğunu söyleyerek, "Bazı kanser türlerinde kemoterapi, hastalığın tamamen iyileştirilmesini amaçlayan tedavilerin temelini oluşturur. Bazı hastalarda ise kemoterapinin immünoterapi veya hedefe yönelik ilaçlarla birlikte kullanılması daha başarılı sonuçlar sağlayabilir. Bir tedavinin yeni olması, her hasta için daha etkili olduğu anlamına gelmez. Önemli olan en yeni tedavinin değil, hastaya en uygun ve bilimsel etkinliği kanıtlanmış tedavinin seçilmesidir" şeklinde konuştu.

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"Kanser tedavisinde kişiye özel yaklaşım önemli"

Kanser tedavisinde tek bir yöntemin bütün hastalar için doğru seçenek olamayacağını belirten Aktaş, modern tedavi seçeneklerinin uygun hastalarda yaşam süresinin uzamasına, hastalığın kontrol altına alınmasına, yaşam kalitesinin korunmasına ve bazı kanser türlerinde tamamen iyileşmeye katkı sağlayabildiğini ifade etti.

Hastaların başka hastaların deneyimlerine veya bilimsel dayanağı olmayan bilgilere dayanarak kendi tedavileri hakkında karar vermemeleri gerektiğini vurgulayan Doç. Dr. Gökmen Aktaş, "Kanser tedavisi, güncel bilimsel veriler ışığında hastalığın türü, evresi, biyolojik özellikleri ve hastanın bireysel özellikleri dikkate alınarak planlanmalıdır. Tedavide amacımız yalnızca hastalığı kontrol altına almak değil, aynı zamanda hastalarımızın yaşam süresini ve yaşam kalitesini mümkün olduğunca artırmaktır. Unutulmamalıdır ki her hasta için en iyi tedavi, en yeni veya en çok konuşulan tedavi değil, bilimsel olarak o hastaya en uygun olan tedavidir" diye konuştu.