Gaziantep'te 500 yıllık tarihi Kaleoğlu Mağarası'nda köz ateşinde pişirilen Türk kahvesi, kendine has lezzeti ve sunumuyla ziyaretçilere farklı bir deneyim yaşatıyor.

Gaziantep'in tarihi mekanlarından 500 yıllık Kaleoğlu Mağarası, yalnızca mimarisiyle değil, geleneksel kahve kültürüyle de ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Türk kültüründe önemli bir yere sahip olan Türk kahvesi, mağaranın tarihi atmosferinde bakır cezveler kullanılarak köz ateşinde pişiriliyor. Geleneksel yöntemlerle hazırlanan kahve, köpüğü ve kendine özgü aromasıyla beğeni toplarken, Gaziantep'i ziyaret eden yerli ve yabancı turistler de bu lezzeti tatmak için mağaraya uğruyor. Tarihi dokusuyla geçmişin izlerini taşıyan mağarada közde kahve geleneği yaşatılmaya devam ediyor.

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"Yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgisi bizi mutlu ediyor"

Mağaranın 500 yıllık geçmişe sahip olduğunu ve közde pişirilerek sunulan kahvenin farklı bir lezzete sahip olduğunu belirten işletme sahibi Mehmet Kaleoğlu, "Burası 500 yıllık bir mağara. İçerisinde 4 kuyu ve 12 sütun ayağı bulunuyor. Dışarıda hava sıcaklığı 45 derece olduğunda da 0 derece olduğunda da mağaranın içi 15 derece oluyor. Bu nedenle doğal klimalı mağara olarak biliniyor. Burada közde kahve yapıyoruz. Kahvemiz demlene demlene piştiği için çok lezzetli oluyor. İnsanlar hem közde kahve içmek hem de Kaleoğlu Mağarası'nı görmek için buraya geliyor. Yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgisi bizi mutlu ediyor" dedi.

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"Devamlı geldiğimiz güzel bir mekan"

Mağarayı sık sık ziyaret ettiğini söyleyen Mehmet Şirinülgen, "Devamlı geldiğimiz güzel bir mekan. Kahvesi, temizliği ve çalışanlarının güler yüzüyle çok güzel bir ortamı var. Burada içtiğimiz kahve tüpte değil, közde pişiriliyor. Özellikle Türk kahvesi ve menengiç kahvesi çok güzel. Haftada bir mutlaka geliyoruz. İl dışından gelen misafirlerimize de buraya uğramadan gitmemelerini tavsiye ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Burada içtiğim kahvenin lezzetini kendi evimdeki kahvede bulamıyorum"

Kaleoğlu Mağarası'nda içtiği kahvenin lezzetini başka yerde bulamadığını belirten Muharrem Karacalar ise "Buraya devamlı gelerek közde menengiç ve Türk kahvesi içiyoruz. Burada içtiğim kahvenin lezzetini kendi evimde yaptığım kahvede bulamıyorum. Özellikle közde pişmesi lezzetini farklı kılıyor. Kahvenin tadı gerçekten çok güzel. Bu mekanı henüz görmeyen ve közde kahve lezzetini denemeyen herkese tavsiye ediyorum" diye konuştu.