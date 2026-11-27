Gaziantep'te iki otomobil çarpıştı, 3 kişi yaralandı
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
A.G. (24) yönetimindeki 27 NZ 530 plakalı otomobil, İslahiye-Hatay kara yolu Altınüzüm Mahallesi mevkisinde D.E. (29) idaresindeki 11 EF 776 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada sürücüler ile araçlardan birinde yolcu olarak bulunan B.M.A. (20) yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.