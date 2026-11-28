Gaziantep'te düzenlenen 12. Makine Halısı Tasarım Yarışması'nda dereceye giren tasarımcılar ödüllendirildi.

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birliklerinden yapılan açıklamaya göre, Ticaret Bakanlığının desteği, Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği (GAHİB) ve Gaziantep Üniversitesi iş birliğiyle düzenlenen yarışmaya Türkiye genelinden 192 tasarımcı katıldı.

İki kategoride düzenlenen yarışmada, jüri değerlendirmesinin ardından finale kalan 20 tasarım, sponsorların desteğiyle halıya dönüştürüldü.

Gaziantep Üniversitesi kategorisinde Betül Dinç birinci, Tuğba Pala ikinci, Buse Nur Durmaz üçüncü oldu. Diğer üniversiteler kategorisinde ise Mustafa Emir Yılancı birinciliği, Elif Öz ikinciliği, Fatma Atilla üçüncülüğü elde etti.

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Finalistlerin tasarımlarından üretilen halıların yıl sonuna kadar GAİB hizmet binasında sergileneceği belirtildi.