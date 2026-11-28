Gaziantep’te hafta sonunu fırsat bilen vatandaşlar, kentin tarihi çarşılarına akın etti. Bakırcılar Çarşısı başta olmak üzere tarihi çarşı ve sokaklarda hareketlilik yaşanırken, İstanbul, Yozgat ve Trabzon gibi farklı illerden kente gelen ziyaretçiler de tarihi bölgeleri gezerek alışveriş yaptı.

Gaziantep’te hafta sonu hareketliliği tarihi çarşılara yansıdı. Kentin önemli turistik noktaları arasında yer alan Bakırcılar Çarşısı başta olmak üzere tarihi çarşılar, hafta sonu ziyaretçilerin uğrak noktası oldu. Kent merkezinde yoğunluk oluşturan vatandaşlar, tarihi sokaklarda gezerek alışveriş yaptı. Gaziantep dışından İstanbul, Yozgat ve Trabzon gibi farklı illerden gelen ziyaretçiler de kentin tarihi ve kültürel dokusunu yakından görmek için çarşıları gezdi.

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Özellikle Bakırcılar Çarşısı’nda yaşanan hareketlilik dikkat çekerken, ziyaretçiler bakır işlemeleri, yöresel ürünler ve el emeği göz nuru hediyelik eşyalara ilgi gösterdi. Hafta sonu boyunca tarihi çarşılarda yaşanan yoğunluk, kentin turizm hareketliliğine de yansıdı.

"Üçüncü defa geliyorum"

İstanbul’dan Gaziantep’e gelen moda tasarımcısı Sümra Beyaz, kenti çok beğendiğini belirterek, "Gaziantep’e üçüncü defa geliyorum. Ocak ayında tekrar geleceğiz. Yeme içme için alışverişimizi ve ihtiyaçlarımızı buradan karşılıyoruz. Antep’in güzel bir yoğunluğu var. İstanbul kadar yorucu değil, buranın daha sade ve tatlı bir kalabalığı var" dedi.

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Yöresel ürünlere ilgi arttı

Çarşılardaki hareketlilik esnafın da yüzünü güldürdü. Bayhan Yöresel işletmesinde satış yapan esnaf, hafta sonu yoğunluğundan memnun olduklarını belirterek, Türkiye’nin dört bir yanından ve yurt dışından ziyaretçilerin geldiğini söyledi. Vatandaşların en çok salça, baharat, sucuk ve Antep fıstığına ilgi gösterdiğini ifade eden esnaf, patlıcan, biber ve diğer kurutmalık ürünlerin de satışa sunulduğunu belirtti.

Esnaf, patlıcan ve biber kurutmalıkları, salça, baharat ve çeşitli yöresel ürünlerin yoğun ilgi gördüğünü kaydederek, "Hareket olan yerde bereket olur. Vatandaşlar gelsin, alışveriş yapsın. Onlar geldikçe biz de ekmeğimizi kazanıyoruz. Herkesi Gaziantep’e bekliyoruz" diye konuştu.