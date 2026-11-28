Gaziantep'te Şehitkamil Belediyesi tarafından organize edilen programla binlerce kişi ‘İşgale İsyan, Filistin'e Özgürlük' yürüyüşü düzenlendi. Yürüyüşün ardından Kamil Ocak Spor Salonu'ndaki Gaziantep BasketbolFenerbahçe Gelişim maçı öncesi Filistinli çocuklar için binlerce oyuncak sahaya atıldı.

Gaziantep'te Filistin halkının özgürlük ve adalet mücadelesine destek olmak, işgale ve zulme karşı ses yükseltmek amacıyla "İşgale İsyan, Filistin'e Özgürlük" yürüyüşü düzenlendi. Şehitkamil Belediyesi öncülüğünde düzenlenen ve binlerce kişinin katıldığı yürüyüşe katılan 7'den 70'e binlerce kişi Türk ve Filistin bayraklarıyla sloganlar atarak Filistin'e destek verdi. Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, yürüyüşün bittiği noktada hazırlanan afişe ise, "Bir gece ansızın gelebiliriz" yazarak Filistin'e destek verdi.

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"Biz bugün bu zulmün isyanını haykırmak için bir araya geldik"

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, "Gürcistan'da yapılanları kabul etmiyoruz, asla kabul edilebilir bir şey değil. Türk milleti vicdanlı bir millettir. Biz bir insanın Arap, Türk, Kürt ırkına asla bakmayız, biz Türk milleti olarak olarak insanlığa kıymet veren insanlarız. Filistin'de yaşanan bir zulümdür, biz bugün bu zulmün isyanını haykırmak için bir araya geldik. Gaziantep Basketbol olarak da bugünkü maçımızı Filistinli çocuklar için oynayacağız. Filistin için yardım topladık. Gaziantep o kadar vicdanlıdır ki o salonu elbiseye, oyuncağa boğacak. Ben böyle bir memleketin belediye başkanı olduğum için gurur duyuyorum. İnanıyorum ki Filistin'deki bu zülüm bir an önce bitecek. Filistin yakında özgür günlerine kavuşacak. Manzarayı görüp de duygulanmamak elde değil. İnanıyorum ki Cumhurbaşkanımızın sayesinde bir gün Filistin'e de gideceğiz. O nedenle ben buradaki halkıma çok teşekkür ederim. Bugün bizi bir kez daha gururlandırdılar" ifadelerini kullandı.

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Gaziantep BasketbolFenerbahçe Gelişim maçı öncesi binlerce oyuncak salona atıldı

Yürüyüşün ardından ise Filistin'e ulaştırılmak üzere vatandaşlar tarafından getirilen binlerce oyuncak ve kıyafet, Gaziantep BasketbolFenerbahçe Gelişim maçı öncesi salona atıldı. O anlarda duygusal görüntüler ortaya çıktı. Toplanan oyuncaklar Filistin'e ulaştırılmak üzere koliler ve çuvallara konularak toplandı.