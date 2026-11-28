Trendyol Süper Lig: Gaziantep FK: 1 - Amed Sportif Faaliyetler: 2 (Maç Sonucu)
Gaziantep Futbol Kulübü, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında konuk ettiği Amed Sportif Faaliyetler'e 21 mağlup oldu.
Gaziantep Futbol Kulübü, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında konuk ettiği Amed Sportif Faaliyetler'e 21 mağlup oldu.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
46. dakikada Furkan Soyalp'in savunma arkasına gönderdiği ara pasla buluşan Gift Orban'ın şutunda top ağlarla buluştu. 01
50. dakikada Dia Saba'nın kullandığı serbest vuruşta penaltı noktasında Gift Orban topu filelere gönderdi. 02
57. dakikada sağ kanattan Sorescu'nun kullandığı serbest vuruşa arka direkte Efe'nin kafa vuruşunda kaleci Lafont son anda topu çizgiden çıkardı.
65. dakikada sol kanattan çalımlarla ceza sahasına giren Maxim'in çaprazdan uzak köşeye sert şutunda kaleci Lafont topu çeldi.
89. dakikada Hansen pasıyla ceza yayı üzerinde topla buluşan Meleke'nin rakibini geçtikten sonra yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.
90+1. dakikada ceza yayı üzerine gönderilen uzun pasta savunmadan seken topu alan Serdar Dursun'un yerden şutunda top kaleciden sektikten sonra ağlarla buluştu. 12
Stat: Gaziantep Büyükşehir
Hakemler: Fatih Tokail, Samet Çiçek, Ali Can Alp
Gaziantep FK: Kacper Tobiasz, Efe Sarıkaya (Kerim Çalhanoğlu dk. 81), Arda Kızıldağ, Myenty Abena, Deian Sorescu, Ulrich Meleke, Ogün Özçiçek (Serdar Dursun dk. 57), Kacper Kozlowski (Alexandru Maxim dk. 63), Victor Gidado (Luis Perez dk. 63), Drissa Camara (Hansen dk. 81), Halil Dervişoğlu
Yedekler: Ataberk Dadakdeniz, Juninho Bacuna, Mirza Cihan, Karamba Gassama, Sabahattin Destici
Teknik Direktör: Volkan Demirel
Amed SF: Alban Lafont, Umut Meraş, David Bates, Mehmet Yeşil (Miraç Acer dk. 84), Amadou Cisse, Furkan Soyalp (Gökhan Gül dk. 89), Rayan Raveloson, Rayan Lutin (Mohamed Halil dk. 81), Yira Sor (Cem Üstündağ dk. 81), Dia Saba, Gift Orban
Yedekler: Mustafa Burak Bozan, Muhammed Hasan Yıldırım, İsmail Duyu, Kahraman Demirtaş, Dilhan Demir, Berk Kızıldemir
Teknik Direktör: Besnik Hasi
Goller: Serdar Dursun (dk. 90+1) (Gaziantep FK) Gift Orban (dk. 46 ve 50) (Amed SF)
Sarı kartlar: Meleke (Gaziantep FK) Orban, Lutin (Amed SF)
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