Trendyol Süper Lig: Gaziantep FK: 0 - Amed Sportif Faaliyetler: 0 (Maç devam ediyor)
Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Gaziantep FK, sahasında Amed Sportif Faaliyetler ile karşılaşıyor. Mücadelenin 15 dakikası golsüz eşitlikle geçildi.
Giriş: 28.11.2026 - 19:28 Güncelleme:
Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Gaziantep FK, sahasında Amed Sportif Faaliyetler ile karşılaşıyor. Mücadelenin 15 dakikası golsüz eşitlikle geçildi.
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