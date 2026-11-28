Gaziantep FK- Amed Sportif Faaliyetler:1-2
STAT: Gaziantep Büyükşehir
HAKEMLER: Fatih Tokail, Samet Çiçek, Ali Can Alp
GAZİANTEP FK: Tobiasz - Arda Kızıldağ, Abena, Sorescu, Efe Sarıkaya (Dk. 81 Kerim Çalhanoğlu), Meleke, Ogün Özçiçek (Dk. 56 Serdar Dursun), Gidado (Dk. 62 Perez), Kozlowski (Dk. 62 Maxim), Camara (Dk. 81 Hansen), Halil Dervişoğlu
AMED SPORTİF FAALİYETLER: Lafont - Bates, Mehmet Yeşil (Dk. 84 Miraç Acer), Umut Meraş, Cisse, Furkan Soyalp (Dk. 89 Gökhan Gül), Raveloson, Dia Sabi’a, Lutin (Dk. 81 Khalil), Sor (Dk. 81 Cem Üstündağ), Orban
GOLLER: Dk. 90+2 Serdar Dursun (Gaziantep FK) - Dk. 46 ve 49 Orban (Amed Sportif Faaliyetler)
SARI KARTLAR: Meleke (Gaziantep FK) - Orban, Lutin (Amed Sportif Faaliyetler)
Trendyol Süper Lig’in 13’üncü haftasında Gaziantep FK, sahasında konuk ettiği Amed Sportif Faaliyetler’e 2-1 mağlup oldu.
9’uncu dakikada Amed Sportif Faaliyetler’de sol köşeden Furkan Soyalp’in kullandığı kornerde iyi yükselen Mehmet Yeşil’in kafa vuruşunda top kalecide kaldı.
15’inci dakikada ceza sahası çizgisi üzerinde serbest vuruş kazanan Gaziantep FK’da Kozlowski’nin vuruşu barajdan döndü. Pozisyonun devamında ceza sahası içerisinde oluşan karambolde savunma topu uzaklaştırdı.
17’nci dakikada sol kanattan gelişen Gaziantep FK atağında Camara’nın pasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Halil Dervişoğlu’nun vuruşunda top kalecide kaldı.
23’üncü dakikada sol kanattan gelişen Gaziantep FK atağında çekilen şut, savunmaya çarparak direkten döndü. Pozisyonun devamında topu önünde bulan Camara’nın şutunda da top direkten döndü.
39’uncu dakikada orta alandan gelişen Amed Sportif Faaliyetler atağında Furkan Soyalp’in ara pasıyla topla buluşan Sor’un ceza sahası içerisinden yaptığı vuruşu kaleci kurtardı.
İlk yarı 0-0 sona erdi.
46’ncı dakikada sağ kanattan gelişen Amed Sportif Faaliyetler atağında Furkan Soyalp’in ara pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Orban’ın vuruşunda top ağlarla buluştu: 0-1.
49’uncu dakikada Amed Sportif Faaliyetler’de Dia Sabi’a’nın kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içerisinde topa gelişine vuran Orban, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-2.
58’inci dakikada Gaziantep FK’da sağ kanattan Sorescu’nun kullandığı serbest vuruşta iyi yükselen Efe Sarıkaya’nın kafa vuruşunu kaleci Lafont uzak köşeden çıkardı.
80’inci dakikada Amed Sportif Faaliyetler’de Dia Sabi’a’nın kullandığı köşe vuruşunda Sor’un şutu üstten auta çıktı.
89’uncu dakikada sol kanattan gelişen Gaziantep FK atağında Hansen’in pasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Meleke’nin şutu auta çıktı.
90+2’nci dakikada Gaziantep FK’da savunmadan atılan uzun pasta seken topu önünde bulan Serdar Dursun’un vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-2.
Karşılaşma Amed Sportif Faaliyetler’in 2-1’lik üstünlüğüyle sona erdi.
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