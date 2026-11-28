Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında konuk ettiği Amed Sportif Faaliyetler'e 2-1 yenilen Gaziantep FK’nın teknik direktörü Volkan Demirel, "Kazanmak istediğimiz bir maçtı." dedi.

Demirel, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında ilk yarıda oyunun planladıkları gibi geçtiğini belirterek "Yakaladığımız gol pozisyonları var. 3-4 tane gol pozisyonuna girdik ama değerlendirmedik. İlk yarı bitiminde oyunculara aynı şekilde devam ettikleri taktirde maçı kazanacaklarını söyledim ama çok basit bir taç atışından sonra gelen bir gol... Zaten Orban'ın bu tarz defans arkası koşularını biliyorduk. Sonrasında ikinci gol, yine basit yediğimiz bir gol." dedi.

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Gençlerbirliği maçında sahaya çıkamadığını hatırlatan Demirel, "Gençlerbirliği maçında da çok basit bir gol gördük. Bugün de hem taç atışı sonrası hem de frikik sonrası yediğimiz goller oynadığımız oyuna yakışmadı. Eğer ki bu golleri yaşamasak ben skorun lehimize olacağını düşünüyorum. Yaptığımız değişikliklerle yine pozisyonlara girdik. İkinci yarıda hatırladığım Efe'nin bir kafası var, Meleke'nin bir şutu var. Golü bulmamız lazım çünkü golü bulamayınca takımın üzerinde zaten bir kırılganlık var. Bunu benden önceki maçlarda yaşadılar. Pozisyona giren ama golü bulamayan bir takım var. Bu da şu anki durumumuzun sebebi bence. Yoksa oyun olarak evet, pozisyon olarak evet, topun bizde kalması evet ama skor olarak değerlendiremediğimiz pozisyonlar var. Bu sebepten dolayı da bunu mağlup olduk." diye konuştu.

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Ellerinden geleni yapmaya devam edeceklerini aktaran Demirel, "Kazanmak istediğimiz bir maçtı. Çünkü hem durumumuzdan ötürü hem de şehrin buna ihtiyacı var. Sezonun 3’te birlik bölüm bitti, 3’te 2’lik bölüm kaldı. İnşallah bu bölümde biz doğruları yapmaya devam edeceğiz. Önümüzde şimdi çok önemli bir kupa maçı var. Doğruları yaparak yolumuza devam etmeye çalışacağız." değerlendirmesini yaptı.

Demirel, taraftarın maça fazla ilgi göstermediği yönündeki soruya ise "Umut kesilmez. Umut her zaman var. Biz mücadelemize devam edeceğiz. Konya maçından sonra içerideki Beşiktaş maçında yine taraftarımızı çağıracağım. Taraftar da haklı, galibiyet istiyor. İnşallah en yakın zamanda bu galibiyetleri alarak hem taraftarı stadımıza çekeceğiz hem de Gazianteplileri mutlu edeceğiz." yanıtını verdi.