Araban'da asfalt çalışması gerçekleştirildi
Gaziantep'in Araban ilçesinde cadde ve sokaklarda asfalt çalışması gerçekleştirildi.
Giriş: 16.08.2026 - 13:21 Güncelleme:
Gaziantep'in Araban ilçesinde cadde ve sokaklarda asfalt çalışması gerçekleştirildi.
İlçe merkezinin en eski mahallesi olan Yeni Altıntaş Mahallesi'nde GASKİ tarafından alt yapı çalışmaları tamamlandı.
Ardından Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekiplerince sokak ve caddelerde asfalt çalışması gerçekleştirildi.
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