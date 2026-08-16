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        Atlı Okçuluk 2026 Türkiye Şampiyonası'nın yarı finalleri Gaziantep'te tamamlandı

        Türkiye Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonu (TGASDF) ile Şahinbey Belediyesi işbirliğinde düzenlenen Atlı Okçuluk 2026 Türkiye Şampiyonası'nın yarı final yarışları tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.08.2026 - 16:32 Güncelleme:
        Atlı Okçuluk 2026 Türkiye Şampiyonası'nın yarı finalleri Gaziantep'te tamamlandı

        Türkiye Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonu (TGASDF) ile Şahinbey Belediyesi işbirliğinde düzenlenen Atlı Okçuluk 2026 Türkiye Şampiyonası'nın yarı final yarışları tamamlandı.

        Şahinbey Geleneksel Sporlar Merkezi'nde gerçekleştirilen organizasyonda, yetişkin kadınlar kategorisinde Ayşe Melek Okuyucu Yörenç, yetişkin erkeklerde Yunus Gür, yıldızlarda Eymen Atalar, gençlerde Musab İsmail Şahanoğlu, miniklerde ise Hamza Şahanoğlu birinci oldu.

        TGASDF Başkanı Hakan Kazancı, ödül töreninde yaptığı konuşmada Gaziantep'e kazandırılan bu tesisin çok önemli olduğunu belirterek müsabakaya katılan sporculara teşekkür etti ve finalleri Malazgirt'te yapacaklarını kaydetti.

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        Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu da birçok müsabakaya ev sahipliği yaptıklarını belirterek geleneksel sporları yaşatmayı amaçladıklarını dile getirdi.

        Dereceye giren sporculara madalyaların verildiği törene AK Parti Milletvekili Bünyamin Bozgeyik, sporcular ve aileleri katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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