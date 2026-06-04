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        Depremde yıkılan minarenin alemine yuva yapan leyleğin 3 yavrusu oldu

        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinde hasar gören Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki caminin aleminin düştüğü kısma 3 yıldır yuva yapan leyleğin 3 yavrusu dünyaya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2026 - 13:15 Güncelleme:
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        Depremde yıkılan minarenin alemine yuva yapan leyleğin 3 yavrusu oldu

        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinde hasar gören Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki caminin aleminin düştüğü kısma 3 yıldır yuva yapan leyleğin 3 yavrusu dünyaya geldi.

        İlçe merkezine yaklaşık 25 kilometre uzaklıktaki Yesemek Camisi'nin depremlerde yıkılan alemine yuva yapan ve bölge halkının "Hitit leyleği" adını verdiği leyleğin 3 yavrusu oldu.

        "Hitit leyleği" yavrularını alem kısmındaki yuvada büyütmeye başladı.

        Mahalle sakinlerinden Mehmet Güneş, gazetecilere yaptığı açıklamada, Yesemek Açık Hava Müzesi'nden dolayı "Hitit leyleği" adını verdiklerini leyleğin mahallelerinin simgesi haline geldiğini belirtti.

        Leyleğin 3 yıldır aynı noktaya gelerek yuva yaptığını anlatan Güneş, "Bu yıl 3 yavrusu oldu. Burada onları besleyip büyütüyor." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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