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        Gaziantep TÜGVA Yaz Okulu'nun tanıtımı yapıldı

        Gaziantep'te, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) tarafından hayata geçirilen "Yaz Okulu Projesi"nin 2026 yılı tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2026 - 13:09 Güncelleme:
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        Gaziantep TÜGVA Yaz Okulu'nun tanıtımı yapıldı

        Gaziantep'te, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) tarafından hayata geçirilen "Yaz Okulu Projesi"nin 2026 yılı tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.

        TÜGVA Genel Başkanı İbrahim Beşinci, bu yıl "Renklensin Yaz Okulumuz" temasıyla Şahinbey Geleneksel Sporlar Merkezi'nde düzenlenen tanıtım toplantısında, gazetecilere, TÜGVA ailesi olarak çocukların ayağının yere sağlam basmalarını istediklerini söyledi.

        "Yaz Okulu Projesi"nin çocuklar için önemli olduğunu belirten Beşinci, şöyle konuştu:

        "Bugün yaz okullarımızın Gaziantep'te lansmanını gerçekleştiriyoruz. Yaz okullarımızda Kur'an-ı Kerim eğitiminden Peygamber Efendimizin hayatına, futbol turnuvasından kültür ve sanat projelerine birçok alanda etkinlikler olacak. İnşallah her birinizi bu çok yönlü etkinliklere, faaliyetlere davet ediyorum. Eğlenirken, öğrenirken yaz dönemini dolu dolu geçireceğimizi anne ve babalarımıza bildirmek istiyorum."

        Gaziantep Valisi Kemal Çeber de öğrencilerin eğlenceli ve eğitimle dolu bir yaz tatili geçirmelerini dilediğini belirterek kurumlar arası işbirliklerine devam edeceklerini dile getirdi.

        Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ise programın gerçekleşmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

        Konuşmaların ardından "Kitap Kurdu" yarışmasında dereceye giren çocuklara ödülleri verildi.

        Programa, TÜGVA Gaziantep İl Temsilcisi Veysel Karakuş, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan vekilleri Abdulkadir Sökücü ve Zehra Ünal, Şehitkamil Kaymakamı Ömer Hilmi Yamlı, İletişim Başkanlığı Gaziantep Bölge Müdürü Mücahit Taşkın, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

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