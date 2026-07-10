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        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri DÜZELTME - "Türkiye Bilim ve Teknoloji Merkezleri Zirvesi Gaziantep'te devam ediyor" başlıklı haberimizin 3. paragrafında yer alan "Bugün 41 olan bilim merkezi sayısını yıl sonuna kadar 100'e çıkarmayı hedefliyoruz" ifadesi, kaynağından "Yıl sonuna kadar milli teknoloji atölyesi sayısını 100'e çıkarmayı hedefliyoruz" şeklinde düzeltilmiştir.

        DÜZELTME - "Türkiye Bilim ve Teknoloji Merkezleri Zirvesi Gaziantep'te devam ediyor" başlıklı haberimizin 3. paragrafında yer alan "Bugün 41 olan bilim merkezi sayısını yıl sonuna kadar 100'e çıkarmayı hedefliyoruz" ifadesi, kaynağından "Yıl sonuna kadar milli teknoloji atölyesi sayısını 100'e çıkarmayı hedefliyoruz" şeklinde düzeltilmiştir.

        Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Müzeyyen Erkul Gaziantep Bilim Merkezi'nin ev sahipliğinde düzenlenen Türkiye Bilim ve Teknoloji Merkezleri Zirvesi (TÜBİTEM) devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.07.2026 - 15:27 Güncelleme:
        DÜZELTME - "Türkiye Bilim ve Teknoloji Merkezleri Zirvesi Gaziantep'te devam ediyor" başlıklı haberimizin 3. paragrafında yer alan "Bugün 41 olan bilim merkezi sayısını yıl sonuna kadar 100'e çıkarmayı hedefliyoruz" ifadesi, kaynağından "Yıl sonuna kadar milli teknoloji atölyesi sayısını 100'e çıkarmayı hedefliyoruz" şeklinde düzeltilmiştir.

        Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Müzeyyen Erkul Gaziantep Bilim Merkezi'nin ev sahipliğinde düzenlenen Türkiye Bilim ve Teknoloji Merkezleri Zirvesi (TÜBİTEM) devam ediyor.


        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, bilim ve teknoloji alanındaki uzmanlar ile bilim meraklılarının bir araya geldiği program, Müzeyyen Erkul Gaziantep Bilim Merkezi'nde sürüyor.

        Zirvenin ikinci gününde konuşan TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Orhan Aydın, TÜBİTAK'ın araştırma-geliştirme faaliyetlerini ülke genelinde sürdürdüğünü belirterek, "Ülkemizin 81 iline yayılmış Deneyap Teknoloji Atölyelerimizle çok sayıda gence ulaşıyoruz. Yıl sonuna kadar milli teknoloji atölyesi sayısını 100'e çıkarmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

        Gaziantep Valisi Kemal Çeber de zirvenin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek, bilim ve teknolojinin Türkiye'nin geleceği açısından büyük önem taşıdığını belirtti.

        Türkiye'nin bu alanda önemli mesafe katettiğini ifade eden Çeber, "Hangi okulu ziyaret edersek edelim, anaokulundan liseye kadar öğrenciler TÜBİTAK ve TEKNOFEST'ten bahsediyor. Bu da geldiğimiz noktayı gösteriyor. Ancak daha iyisini yapmak için birlikte çalışmamız gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

        Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise yeni dünya düzeninde bilim insanlarıyla yapay zeka üzerinde çalıştıklarını belirtti.

        Şahin, "Artık yeni bir dünya var. Beşeri sermayeniz ne kadar güçlüyse o kadar zenginsiniz. Bu şehri bilim şehri yapma azim ve kararlılığındayız. Gaziantep modeli, teoriyle pratiği, teknolojiyle hikmeti, akılla merhameti bir araya getiren modeldir." ifadelerini kullandı.

        Programda, konuşmaların ardından yılın en başarılı projelerini hayata geçiren bilim merkezlerine plaket verildi.

        Müzeyyen Erkul Gaziantep Bilim Merkezi de TÜBİTEM tarafından "Milli Ekosistemin Geliştirilmesine Katkı" ödülüne layık görüldü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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