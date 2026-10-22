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        Erdem Koleji'nden Cumhuriyet Bayramı'na Şampiyonluk armağanı

        Gaziantep'te 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen Okçuluk Turnuvası'nda Erdem Koleji öğrencisi Defne Demirpençe, sergilediği başarılı performansla il şampiyonluğunu kazanarak okuluna büyük gurur yaşattı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 22.10.2026 - 10:54 Güncelleme:
        Erdem Koleji'nden Cumhuriyet Bayramı'na Şampiyonluk armağanı

        Gaziantep'te 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen Okçuluk Turnuvası'nda Erdem Koleji öğrencisi Defne Demirpençe, sergilediği başarılı performansla il şampiyonluğunu kazanarak okuluna büyük gurur yaşattı.

        Cumhuriyet Bayramı'nın coşkusunu sportif başarılarla taçlandıran turnuvada, Gaziantep genelinden sporcular şampiyonluk için mücadele etti. Erdem Koleji adına yarışan Defne Demirpençe, turnuva boyunca gösterdiği azim, disiplin ve kararlılıkla rakiplerini geride bırakarak birincilik kürsüsüne çıkmayı başardı.

        Cumhuriyet Bayramı coşkusuna şampiyonluk sevinci eklendi

        29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla gerçekleştirilen organizasyonda kazanılan il şampiyonluğu, Erdem Koleji ailesine ayrı bir gurur yaşattı. Genç sporcunun elde ettiği derece, yeteneklerin doğru eğitimle desteklenmesinin, düzenli çalışmanın ve kararlılığın önemini bir kez daha ortaya koydu.

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        Sportif başarıların arkasında planlı eğitim ve süreklilik var

        Akademik eğitimin yanı sıra öğrencilerinin sportif, sanatsal ve sosyal gelişimlerine de önem veren Erdem Koleji, farklı branşlarda elde edilen derecelerle dikkat çekmeye devam ediyor. Öğrencilerin yeteneklerini erken yaşta keşfetmelerini ve geliştirmelerini hedefleyen eğitim anlayışı, spor alanında kazanılan başarıların da temelini oluşturuyor.

        Okul bünyesinde sportif gelişime yönelik sunulan eğitim imkanları, öğrencilerin disiplinli çalışma alışkanlığı kazanmalarına ve yeteneklerini geliştirmelerine katkı sağlıyor. Eğitimde sürekliliği esas alan bu yaklaşım, öğrencilerin yalnızca yarışmalara hazırlanmalarını değil, aynı zamanda uzun vadeli sportif gelişimlerini de destekliyor.

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        Farklı spor branşlarında art arda elde edilen dereceler, Erdem Koleji'nin sportif başarıyı tek bir organizasyonla sınırlı görmeyen, eğitim ve gelişim sürecinin devamlılığını önemseyen anlayışını yansıtıyor. Defne Demirpençe'nin okçulukta kazandığı il şampiyonluğu da bu başarı zincirine eklenen önemli derecelerden biri oldu.

        Başarıda süreklilik önemli

        Erdem Koleji Genel Müdürü Mehmet Örfi Sönmez, öğrencilerin akademik gelişimlerinin yanında spor, sanat ve bilim alanlarında da desteklenmesinin önemine dikkat çekti.

        Elde edilen derecelerin öğrencilerin bireysel gayretlerinin yanı sıra düzenli eğitim, disiplinli çalışma ve sürdürülebilir gelişim anlayışıyla güçlendiğini vurgulayan Sönmez, sportif başarılarda devamlılığın temel hedeflerden biri olduğunu ifade etti.

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        Defne Demirpençe'nin elde ettiği il şampiyonluğunun tüm okul için önemli bir gurur kaynağı olduğunu belirten Sönmez, başarılı öğrenciyi tebrik ederek eğitiminde ve sportif gelişiminde emeği bulunan öğretmen ve antrenörlere teşekkür etti.

        Erdem Koleji başarılarına yenilerini eklemeye devam ediyor

        Eğitimde bütüncül gelişimi esas alan Erdem Koleji, öğrencilerini akademik, kültürel, sanatsal ve sportif alanlarda desteklemeye devam ediyor. Farklı organizasyonlarda kazanılan dereceler, okulun öğrencilerin bireysel yeteneklerine verdiği önemi ve başarıların kalıcı hale gelmesine yönelik eğitim yaklaşımını ortaya koyuyor.

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        Cumhuriyet Bayramı kapsamında kazanılan okçuluk il şampiyonluğu, Erdem Koleji'nin spor alanındaki başarılarına yeni bir halka eklerken, gelecekte elde edilecek dereceler için de önemli bir motivasyon kaynağı oldu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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