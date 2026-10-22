Gaziantep'te amatör spor kulüplerine 14 milyon lira destek

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, sporun teşvik edilmesi amacıyla amatör spor kulüplerine 14 milyon liralık maddi destek verdi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Büyükşehir Belediyesi Onat Kutlar Tiyatro Salonu'nda düzenlenen lansman programında yaptığı konuşmada, amatörün anlamının heyecan, aşk, hedef, hedefe ulaşmak, korkma diye başlayan İstiklal Marşı'nı okutmak ve ay-yıldızlı bayrağı bütün dünyaya gitmek demek olduğunu söyledi.

Gaziantep'i spor şehri yapmaya hazır olduklarını ifade eden Şahin, şöyle konuştu:

"Siz gençleri şampiyonluklara hazırlamak zorundayız. Amatör spor kulüplerine verdiğimiz destekle onlar arabayı biz sizleri uçuracağız. Çok çalışacağız. Alın teri çok önemli. Alın teri dökmeye hazır mıyız? Düştüğümüz yerden hızlıca kalkmak zorundayız. Vazgeçmeyeceğiz. Bu şehri spor şehri yapacak mıyız? Çocuklarım ve torunlarım için ne istiyorsam bu şehrin çocukları için de aynı şeyi istiyorum. Fırsat ve imkan vereceğiz. Sizden aşk ve imanla çalışmanızı istiyorum. Kimseyi ayırt etmeden herkesin yeteneğini keşfedeceğiz. Gaziantep modelini Türkiye modeli yapmaya hazır mısınız? Türkiye modelini dünya modelini yapmaya hazır mısınız? Birlikte başaracağız."

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Gaziantep Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Ömer Alper Köroğlu ise "Gaziantep'in spor ve gençliğine verilen değerin çok kıymetli bir örneğine şahitlik etmek için buradayız. Gaziantep olarak çok şanslıyız. Yüzlerce kulüp ve 15 bini aşan lisanslı sporcular ile birlikte çok büyük bir aile olduk." dedi.

Gaziantep Gençlik ve Spor İl Müdürü Numan Nafiz Şahin ise amatör spor kulüpleri ile sporun her alanında gençlerin yanında olan Fatma Şahin'e teşekkür etti.

Konuşmaların ardından amatör spor kulüplerine 14 milyon lira destek verildi.