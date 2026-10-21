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        Gazeteci Kenan Yücel son yolculuğuna uğurlandı

        Gaziantep'te geçirdiği rahatsızlık nedeniyle hayatını kaybeden spor gazetecisi Kenan Yücel, kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 21.10.2026 - 16:29 Güncelleme:
        Gazeteci Kenan Yücel son yolculuğuna uğurlandı

        Gaziantep'te geçirdiği rahatsızlık nedeniyle hayatını kaybeden spor gazetecisi Kenan Yücel, kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

        Gaziantep'te yıllardır spor gazeteciliği yapan ve Gaziantep Olay Medya bünyesinde kaleme aldığı spor yazılarıyla ve haberleriyle bilinen Kenan Yücel (61), uzun süredir devam eden rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden Kenan Yücel, Bahaeddin Nakipoğlu Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

        Cenaze namazına Yücel'in ailesi ve yakınları ile kent protokolü, Gaziantep basını, iş, spor, siyaset camiasından pek çok isim katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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