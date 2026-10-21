Gazeteci Kenan Yücel son yolculuğuna uğurlandı
Gaziantep'te geçirdiği rahatsızlık nedeniyle hayatını kaybeden spor gazetecisi Kenan Yücel, kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.
Gaziantep'te geçirdiği rahatsızlık nedeniyle hayatını kaybeden spor gazetecisi Kenan Yücel, kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.
Gaziantep'te yıllardır spor gazeteciliği yapan ve Gaziantep Olay Medya bünyesinde kaleme aldığı spor yazılarıyla ve haberleriyle bilinen Kenan Yücel (61), uzun süredir devam eden rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden Kenan Yücel, Bahaeddin Nakipoğlu Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.
Cenaze namazına Yücel'in ailesi ve yakınları ile kent protokolü, Gaziantep basını, iş, spor, siyaset camiasından pek çok isim katıldı.
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