Yedi Başak'tan Kış Projesi: "Kalbini ısıt"

Yedi Başak İnsani Yardım Derneği, "Kalbini Isıt" projesiyle kış döneminde Türkiye, Gazze, Suriye, Yemen ve Afganistan'da ihtiyaç sahiplerine kış desteği ulaştırmayı hedefliyor. Proje kapsamında, kış şartları nedeniyle barınma, ısınma ve temel ihtiyaçlara erişimde güçlük yaşayan ailelere destek sağlanması planlanıyor.

Kış mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte Yedi Başak İnsani Yardım Derneği, ihtiyaç sahiplerinin zorlu kış şartlarını daha güvenli şartlarda geçirebilmesine katkı sunmak amacıyla "Kalbini Isıt" projesini hayata geçiriyor. Türkiye ve Gazze'de kapsamlı yardım çalışmalarına odaklanacak proje, Suriye, Yemen ve Afganistan'daki ihtiyaç sahiplerine yönelik destekleri de kapsıyor.

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Proje kapsamında battaniye, kışlık kıyafet, yakacak ve barınma desteği gibi temel ihtiyaçlara yönelik yardımların ulaştırılması hedefleniyor. Yardımların, bölgelerdeki ihtiyaçlar ve saha öncelikleri doğrultusunda planlanması amaçlanıyor.

Gazze'de kış şartlarına karşı barınma ve drenaj çalışmaları

Gazze'de ağırlaşan yaşam şartları, kış aylarında barınma ve temel ihtiyaçlara erişimi daha da zorlaştırıyor. Yedi Başak, bölgede kış şartlarından etkilenen ailelere destek olmak amacıyla battaniye, yatak, yakacak ve kışlık kıyafet gibi temel ihtiyaçlara yönelik yardımlar gerçekleştirmeyi planlıyor.

Barınma imkânları yetersiz olan ailelerin kış şartlarından korunması amacıyla çadır desteğinin yanı sıra çadırların yağmur ve soğuktan korunmasına yardımcı olacak branda desteği de sağlanacak.

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Gazze'de kış aylarında su birikintileri ve yetersiz tahliye imkânları, zaten zor şartlarda yaşayan ailelerin barınma şartlarını daha da ağırlaştırabiliyor. Bu nedenle proje kapsamında kış yardımlarının yanı sıra drenaj çalışmaları da yürütülecek. Çalışmalarla su birikintilerinin oluşturduğu risklerin azaltılmasına ve yaşam alanlarının kış şartlarından daha az etkilenmesine katkı sunulması hedefleniyor.

Türkiye'de farklı şehirlerde kış yardımları yürütülecek

Yedi Başak, Türkiye'de temsilciliklerinin bulunduğu şehirlerde de "Kalbini Isıt" projesini hayata geçirecek. Yardım faaliyetleri, projenin genel çerçevesi doğrultusunda ve şehirlerdeki yerel ihtiyaçlar dikkate alınarak yürütülecek.

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Kış şartlarından etkilenen ailelere yakacak, battaniye ve kışlık giyim gibi temel ihtiyaçlara yönelik destekler ulaştırılması planlanıyor. Yardımların türü ve dağıtımı, ailelerin öncelikli ihtiyaçları doğrultusunda şekillendirilecek.

Suriye, Yemen ve Afganistan'da kış desteği

"Kalbini Isıt" projesi, Türkiye ve Gazze'nin yanı sıra Suriye, Yemen ve Afganistan'daki ihtiyaç sahiplerini de kapsıyor. Kış şartlarının yaşam şartlarını zorlaştırdığı bölgelerde ailelerin temel ihtiyaçlarına katkı sunulması ve saha imkânları doğrultusunda kış desteği ulaştırılması hedefleniyor.

Yedi Başak, farklı coğrafyalardaki ihtiyaçları gözeterek yardım çalışmalarını sürdürmeyi ve kış mevsimini zorlu şartlarda geçiren ailelerin yaşam şartlarının iyileştirilmesine katkıda bulunmayı amaçlıyor.

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"İyiliğin sınır tanımadığına inanıyoruz"

Yedi Başak İnsani Yardım Derneği Başkanı Av. İsmet Yıldırım, projeye ilişkin değerlendirmesinde, "Kış mevsimi, özellikle barınma ve ısınma imkânları kısıtlı olan aileler için zorlu bir dönemi beraberinde getiriyor. Bir ailenin soğuktan korunabilmesi, bir çocuğun kışı daha güvenli şartlarda geçirebilmesi için bazen bir battaniye, bazen bir yakacak desteği, bazen de başını örtebileceği güvenli bir barınma alanı büyük önem taşıyor. ‘Kalbini Isıt' projemizle Türkiye'de ve Gazze başta olmak üzere farklı coğrafyalarda kışın zorluklarıyla mücadele eden kardeşlerimizin yanında olmayı hedefliyoruz. İhtiyaç sahiplerine battaniye, yakacak, kışlık kıyafet ve barınma desteği ulaştırarak kış şartlarının hayatlarını daha da zorlaştırmasının önüne geçmeye katkı sunmak istiyoruz.

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Bizim için insani yardım, yalnızca bir ihtiyacı karşılamak değil; mesafeler ne kadar uzak olursa olsun kardeşlik bağlarımızı yaşatmak ve zor zamanlarda birbirimizin yanında durmaktır" dedi.

Kalbini Isıt Projesine Nasıl Destek Olunabilir? Yedi Başak İnsani Yardım Derneği, "Kalbini Isıt" projesiyle bağışçılarını kış şartlarıyla mücadele eden ihtiyaç sahiplerine destek olmaya davet ediyor.

Projeye destek olmak isteyen bağışçılar, Yedi Başak İnsani Yardım Derneği'nin banka hesapları veya çevrim içi bağış yöntemleri üzerinden katkıda bulunabilir.