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        Yılmaz'dan GİBTÜ'ye ziyaret

        Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'ni ziyaret ederek Rektör Prof. Dr. Şehmuz Demir ve öğrencilerle bir araya geldi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 21.10.2026 - 15:56 Güncelleme:
        Yılmaz'dan GİBTÜ'ye ziyaret

        Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'ni ziyaret ederek Rektör Prof. Dr. Şehmuz Demir ve öğrencilerle bir araya geldi.

        Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, eğitimden bilime, teknolojiden gençlik çalışmalarına kadar birçok alanda iş birliğini güçlendirmek amacıyla Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şehmuz Demir'i ziyaret etti. Ziyarette üniversite ile yerel yönetimler arasında geliştirilebilecek ortak çalışmalar ve gençlere yönelik projeler hakkında değerlendirmelerde bulunuldu.

        Üniversite ve yerel yönetim iş birliğine vurgu

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        Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şehmuz Demir ile gerçekleştirilen görüşmede, üniversitenin akademik birikimi ile yerel yönetimlerin imkânlarının ortak çalışmalarla buluşturulmasının önemi de ele alındı. Eğitim, bilim, teknoloji ve gençlik alanlarında geliştirilebilecek iş birliklerinin, şehrin gelişimine katkı sağlayacağı değerlendirildi.

        Öğrencilerin projelerini inceledi

        Ziyaretin ardından üniversite kampüsünde öğrenciler tarafından hazırlanan teknolojik proje ve ürünlerin sergilendiği stantları gezen Başkan Yılmaz, gençlerin çalışmalarını yakından inceledi. Öğrencilerden projelerinin amacı, çalışma prensipleri ve geliştirme süreçleri hakkında bilgi alan Yılmaz, gençlerin bilim ve teknoloji alanındaki çalışmalarından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

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        Gençlerin heyecanına ortak oldu

        Kampüs ziyaretinde öğrencilerle tek tek sohbet eden Yılmaz, gençlerin fikirlerini, hedeflerini ve geleceğe yönelik beklentilerini dinledi. Ürettikleri projeleri büyük bir heyecanla anlatan öğrencilerle yakından ilgilenen Yılmaz, bilim ve teknoloji alanında kendilerini geliştiren gençlerin her zaman yanında olduklarını vurguladı. Öğrencilerin ortaya koyduğu emek ve gayretin kendilerini mutlu ettiğini ifade eden Yılmaz, gençlerin hayallerini gerçeğe dönüştürebilmeleri için ihtiyaç duydukları desteği almalarının önemli olduğunu kaydetti.

        Gençlerimizin her zaman yanındayız

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        Gençlerin bilim, teknoloji ve üretim alanlarında ortaya koyduğu çalışmaların ülkenin geleceği açısından büyük değer taşıdığını belirten Yılmaz, gençlerin önünü açan ve onların gelişimine katkı sunan her çalışmayı önemsediklerini ifade ederek, "Gençlerimizin ortaya koyduğu projeleri görmek, heyecanlarına ortak olmak ve hedeflerini dinlemek bizleri son derece mutlu ediyor. Her bir gencimizin farklı bir hayali, farklı bir fikri ve ülkemizin geleceğine katkı sunacak önemli bir potansiyeli var. Bizim görevimiz, gençlerimizin kendilerini geliştirebilecekleri imkânları artırmak ve hayallerine giden yolda yanlarında olmak. Üreten, araştıran ve yeni fikirler geliştiren gençlerimizin her zaman destekçisiyiz" dedi.

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        Yılmaz, Şehitkamil'de gençlerin fikir ürettiği, kendilerini geliştirdiği ve geleceğe umutla hazırlandığı her alanda destek vermeyi sürdüreceklerini belirtti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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