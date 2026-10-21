Gaziantep'te 3 bin 500 yıllık tarihe ışık tutan uluslararası buluşma

Gaziantep, Anadolu’nun binlerce yıllık tarihine ışık tutacak önemli bir uluslararası bilim buluşmasına ev sahipliği yapıyor. Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) ev sahipliğinde, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi iş birliği ve Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ile Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Enstitüsü’nün destekleriyle düzenlenen Uluslararası Hitit Araştırmaları Sempozyumu başladı.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, sempozyumun açılışında Yesemek Taş Ocağı’nın UNESCO Dünya Mirası Kalıcı Listesi’ne alınması hedefini vurgulayarak bu başarıya ortak çalışmalarla ulaşacaklarına inandığını belirtti.

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Gaziantep Üniversitesi Mavera Kongre ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilen "Torosların Ötesindeki Hititler: MÖ 2. Binyılın Ortalarından MÖ 1. Binyılın Ortalarına Kadar Çok Kültürlülük ve Süreklilik" başlıklı sempozyum, Hitit uygarlığı üzerine çalışan uluslararası akademisyen ve araştırmacıları Gaziantep’te buluşturdu.

Hitit İmparatorluğu’nun siyasi, kültürel, dini ve ekonomik yapısının ele alındığı programda, Torosların güneyindeki tarihsel ilişkilerden Oylum Höyük’teki arkeolojik buluntulara, Anadolu’daki dini etkileşimlerden Doğu Akdeniz’in kültürel mirasına kadar birçok konu bilimsel veriler ışığında değerlendiriliyor.

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"Bunu başaracağız. Bunu birlikte başaracağız"

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, sempozyumun açılışında yaptığı konuşmada, Gaziantep’in arkeolojik mirasının korunması ve uluslararası alanda hak ettiği değere ulaşması için yürütülen çalışmalara dikkat çekti.

Yesemek Taş Ocağı’nın UNESCO Dünya Mirası Kalıcı Listesi’ne alınmasına yönelik hedeflerini paylaşan Şahin, sürecin kurumlar arası iş birliği ve ortak emekle başarıya ulaşacağına olan inancını şu sözlerle dile getirerek, "Şimdi Allah'ın izniyle Yesemek’i kalıcı listeye alıyoruz, inşallah. Alıyoruz. Bunu başaracağız. Bunu birlikte başaracağız. Bunda burada oturanların her birinin emeği var" dedi.

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Beşeri sermayeyi güçlendirecek şekilde çocuklarımıza fırsat eşitliği vermeliyiz

Başkan Fatma Şahin, konuşmasında kültürel mirasın gelecek nesillere aktarılmasında yetişmiş insan gücünün önemine de dikkat çekti.

Üniversitelerin beşeri sermayenin geliştirilmesindeki rolünü vurgulayan Şahin, "İnsan yetiştireceğiz. En büyük şey beşeri sermaye. Dolayısıyla buradan baktığımız noktada bizim gerçekten beşeri sermayeden daha önemli bir şey yok. Bu üniversiteler o yüzden çok kıymetli. Bu üniversitelerde bizim beşeri sermayeyi güçlendirecek şekilde çocuklarımıza fırsat eşitliğini vermeye devam etmemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.

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Arkeolojinin kültür ekonomisi açısından taşıdığı öneme de değinen Şahin, Gaziantep’te yürütülen restorasyon ve kültürel mirası koruma çalışmalarının önemine işaret etti.

Tarihi değerlerin korunması için kurumlar arası iş birliğinin gerekliliğini vurgulayan Başkan Şahin, "Sizlerden aldığımız bilgiyi ete kemiğe büründürüyoruz. Fatih Sultan Mehmet Han İslam Medeniyeti’nin olduğu yere önce gidiyor kanalizasyon yapıyor, sonra hamam yapıyor. Önce insan vücudu temizleniyor sonra külliyeler. Aklı selim, kalbi selim, zevki selim insan. Hız çağındayız. Hız çağı bize huzur getirmedi. Bir yavaşlamamız, şu taşlara bakmamız lazım. Bu anlamdan çıkaracak sonucu kültür ekonomisine dönüştürmem gerekir. Benim arkeolojide baktığım noktayı güçlendirmem lazım. O yüzden bizim birbirimize ihtiyacımız var. Buradan çıkan çıktılar çok önemli. Emek verecek, seveceğiz, geleceğe taşıyacağız ve yarın, bugün ektiğimiz kültür tohumu kocaman bir ormana dönüşecek" dedi.

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Vali Yardımcısı Kaya’dan emeği geçenlere teşekkür

Gaziantep Vali Yardımcısı Oktay Kaya ise sempozyumun Türkiye, Gaziantep ve bilim dünyası açısından hayırlı olmasını dileyerek organizasyonun düzenlenmesinde emeği geçen kurumlara, akademisyenlere ve tüm paydaşlara teşekkür etti.

Hititlerin bin yıllık tarihi bilimsel bulgularla aydınlatılıyor

Sempozyum kapsamında, MÖ 2. binyılın ortalarından MÖ 1. binyılın ortalarına kadar uzanan yaklaşık bin yıllık süreçte, Güneydoğu Toros Dağları’nın güneyindeki Hitit varlığı ve bölgenin kültürel gelişimi kapsamlı biçimde ele alınıyor.

Bilimsel oturumlarda maddi kültür, epigrafi, sanat, teknolojik gelişmeler ve bölgesel ilişkiler üzerine yürütülen araştırmaların güncel sonuçları paylaşılıyor.

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Gaziantep’in tarihi mirası uluslararası bilim dünyasının gündeminde

23 Ekim’e kadar devam edecek sempozyumda ortaya konulacak yeni bulguların, akademik iş birliklerinin güçlendirilmesine ve Gaziantep’in köklü tarihi mirasının uluslararası alanda daha görünür hale gelmesine katkı sağlaması bekleniyor.

Programın bilimsel çıktılarının, Yesemek Taş Ocağı’nın UNESCO Dünya Mirası Kalıcı Listesi adaylık sürecini desteklemesi de hedefleniyor.