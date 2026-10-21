Gaziantep'te 22 bin 500 çocuğun yeteneği mercek altına alındı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, çocukların yeteneklerini erken yaşta keşfederek geleceğin sporcularını, sanatçılarını ve bilim insanlarını yetiştirmek amacıyla yürüttüğü projelerde dikkat çekici sonuçlara ulaştı. "Yetenek Kaşifi" ve "Şehrim Okulum" projeleri kapsamında 22 bin 500 çocuk bilimsel testlerden geçirilirken, bine yakın çocukta ileri düzey yetenek tespit edildi.

Projelerin 20262027 eğitim öğretim dönemi değerlendirme ve koordinasyon toplantısı, 25 Aralık Kahramanlık Panoraması ve Müzesi'nde gerçekleştirildi. Toplantıya merkez ilçelerin anaokulu müdürleri, rehber öğretmenleri ve bünyesinde anaokulu bulunan ilkokul müdürlerinden oluşan yaklaşık 300 eğitimci katıldı.

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22 bin 500 çocuğa 6 farklı test, 30 spor branşında yetenek analizi

Her çocuğun başarılı olabileceği bir yetenek alanının bulunduğu anlayışıyla yürütülen proje kapsamında, 20252026 eğitim öğretim dönemi sonuna kadar 57 yaş grubundaki 32 bin kişilik hedef kitlenin 22 bin 500'ü taramadan geçirildi. Çocukların bilişsel eğilimleri ve motor becerileri değerlendirilirken, 6 farklı performans testiyle 30 spor branşına yatkınlık analizi yapıldı.

Bine yakın çocukta ileri düzey yetenek keşfedildi

Taramalar sonucunda ileri düzey yetenek gösterdiği belirlenen bine yakın çocuk, müsabık düzeyde yetiştirilmeleri amacıyla uzman antrenörlere yönlendirildi. Gaziantep Belediye Spor Kulübü ve Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu iş birliğiyle çocukların uygun kulüplerde branşlarına yönelik eğitim almaları sağlanıyor. Proje kapsamında doğru altyapı ve yönlendirmelerle yüzme branşında dünya şampiyonu, piyano alanında ise dünya derecesi elde eden yeteneklerin keşfedilmesi, çalışmaların uluslararası başarıya uzanan sonuçlarını da ortaya koydu.

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"Raporlara baktığımızda muhteşem bir sonuç var"

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, çocukların yeteneklerinin keşfedilmesi ve doğru eğitimle desteklenmesinin önemini vurgulayarak, "Yetenek Kaşifi ile Şehrim Okulum projeleri gerçekten doğru işler. Raporlara baktığımızda muhteşem bir sonuç var. 9 ayda yaptık, bunu siz yaptınız, ben yapmadım, ben tek havuz yaptım, bir de hocayı başına koydum. Benim bir derdim var, bu memlekette doğan çocukları insan yetiştirelim, insan. Yeni İbni Sina'lar, yeni Farabiler Şu değerleri bu çocukların içine yeme içme gibi vermemiz lazım. Matematikte çok önemli bir şey var, sorunu anlamak yarı yarıya çözmek diyor. Hazreti Mevlana da diyor, dün dünde kaldı cancağızım, bugün yeni bir şey söylemek lazım. Biz sizin emrinizdeyiz, İrfan ordularının emrindeyiz. O yüzden bize yardımcı olun, el ele verelim biraz önce hocam söyledi, iri olalım, diri olalım" dedi.

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"Eğitim için el ele verirsek o zaman kocaman ortaya bir sevgi çıkar"

Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Önder Arpacı, projelerin Maarif Modeli'nin bütüncül eğitim anlayışıyla örtüştüğünü belirterek, "Bütüncül bir eğitimin, her alanda hem bilişsel, hem zihinsel, aynı anlamda kullanılan hem duygu eğitimi, kalp eğitimi, davranış eğitimi noktasında; kültürü, sanatı, sporu, hepsini kapsayan güzel bir bütüncül yaklaşım görmekteyiz. Gece gündüz demeden 7/24 çalışan binlerce kahraman öğretmenlerimiz var. Bir elin nesi var, iki elin sesi var. 'Eğitim için el ele hep birlikte zirveye' mottosunu her zaman söylüyoruz. Eğitim için el ele verirsek, gönül gönüle verirsek o zaman kocaman ortaya bir sevgi çıkar. Biz de yolumuza aşkla koşacağız. Yorulmadan, aşkla, şevkle koşacağız" ifadelerini kullandı.

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Toplantıda Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Gençlik Hizmetleri ve Spor Daire Başkanı Prof. Dr. Mustafa Özdal da projeler kapsamında elde edilen verileri ve yeni dönem hedeflerini katılımcılarla paylaştı.

Gaziantep'in yetenek haritası çıkarıldı

Çocuklara uygulanan testlerden elde edilen veriler, Eğitim, Gençlik ve Spor Daire Başkanlığı tarafından geliştirilen yerli ve millî algoritmayla güvenli dijital ortamda analiz edildi. Şehrin sportif ve bilişsel yetenek haritaları; branş, yaş grubu, doğum çeyreği, mahalle ve ilçe bazında oluşturuldu.

Nizip'te çocukların bedensel/kinestetik ve sosyal zekâ eğilimleri yüksek çıkarken, judo ve güreş gibi mücadele sporlarına yatkınlıklarına rağmen bu branşlara kayıt ilgisinin düşük olduğu belirlendi. Şehitkamil'de ise sosyal zekâ türü öne çıktı. Elde edilen veriler, bölgelere göre eğitim programlarının ve gelecekteki spor yatırımlarının planlanmasına da rehberlik ediyor.

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Yeni dönemde 2021 doğumlu tüm çocuklara ulaşılacak

20262027 döneminde çocukların bilişsel değerlendirmelerinde, Howard Gardner'ın Çoklu Zeka Kuramı'nı temel alan ve Sue Teele tarafından geliştirilen görsel tabanlı Çoklu Zekâ Envanteri (TIMI) kullanılacak. Çocukların görsel tercihleri üzerinden ilgi ve eğilimleri haritalandırılacak.

Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle 2026 yılında 5 yaşına giren 2021 doğumlu tüm çocukların taranması hedeflenirken, önceki yıllarda taranan çocukların gelişimleri takip edilecek. İleri düzey yetenek gösteren çocuklar uzman eğitimleriyle desteklenmeye devam edecek.

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100'e yakın tesis çocukların hizmetinde

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'ne ait yaklaşık 40 spor tesisi ile 40'tan fazla GASMEK, kütüphane ve kültür merkezinin de aralarında bulunduğu 100'e yakın tesis, projenin fiziki altyapısını oluşturuyor. Taramaları tamamlanan çocukların yaklaşık yarısı, geliştirilen yazılım sistemi üzerinden velileri tarafından yetenek haritalarına uygun en yakın merkezlere aktif olarak kaydediliyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, İl Millî Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle yürüttüğü projelerle çocukların yeteneklerini erken yaşta keşfetmeyi, gelişimlerini bilimsel verilerle takip etmeyi ve potansiyellerini en iyi şekilde değerlendirmelerini sağlamayı hedefliyor.