Gaziantep Büyükşehir'den amatör spora bu yıl da 14 milyon TL'lik dev destek

Gaziantep'te geleceğin şampiyonlarını yetiştirmek için amatör spora verilen destek bu yıl da devam etti. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, 115 amatör spor kulübüne toplam 14 milyon TL nakdi destek sağladı. Yıllardır sürdürülen destek programıyla spor kulüplerinin güçlendirilmesi, genç yeteneklerin keşfedilmesi ve Gaziantep'ten uluslararası başarılara imza atacak yeni sporcuların yetiştirilmesi hedefleniyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen Amatör Spor Kulüplerine Nakdi Destek Lansmanı, Onat Kutlar Salonu'nda sporcuları, antrenörleri ve kulüp yöneticilerini bir araya getirdi.

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Kentte sporun her kesime ulaşmasını amaçlayan program kapsamında kulüplere sağlanan destek miktarları; liglere katılım, altyapı faaliyetleri, kadın ve engelli sporlarına yönelik çalışmalar, branş çeşitliliği, ulusal ve uluslararası başarılar ile milli takımlara kazandırılan sporcular dikkate alınarak belirlendi.

"Geleceğin şampiyonlarını yetiştirme hedefimizden vazgeçmiyoruz"

Programda genç sporculara seslenen Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, kentin spor altyapısına yapılan yatırımların geleceğin şampiyonlarını yetiştirmek açısından taşıdığı öneme dikkat çekti.

Genç yetenekleri selamlayarak konuşmasına başlayan Şahin, "Geleceğin Arda Güler'lerini, geleceğin Muhammed Salah'larını, geleceğin Lamine Yamal'larını sevgiyle, hürmetle selamlıyor; hoş geldiniz diyorum. Amatör demek heyecan demek, aşk demek, İstiklal Marşı'mızı okutmak ve al yıldızlı bayrağı bütün dünyaya dikmek demek" dedi.

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"Artık bu Gaziantep modeli olacak"

Gaziantep'i eğitim, bilim ve spor şehri yapma hedefi doğrultusunda yatırımları aralıksız sürdürdüklerini belirten Şahin, sporcu yetiştirmede güçlü bir altyapı oluşturmanın önemini vurguladı.

Şahin, "Kendi torunum Atlas için ne istiyorsam, bu şehrin bütün çocukları için de aynı şeyi istiyorum. Altyapıyı sağlam atarsak neden yurt dışından oyuncu gelsin? 'Alman modeli' diyorlar, artık bu 'Gaziantep modeli' olacak. Biz bu modeli Türkiye, Türkiye modelini ise dünya modeli yapmaya hazırız" ifadelerini kullandı.

Denizi olmayan Gaziantep'ten dünya paralimpik yüzme şampiyonu Kaan'ın yetişmesini örnek gösteren Şahin, çocuklara sunulan imkanların ve istikrarlı yatırımların yeni şampiyonların önünü açacağını belirtti. Şahin, yetenekli sporcuların keşfedilmesi ve geliştirilmesi için desteklerin devam edeceğini kaydetti.

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"Kentte spor kulüplerinin altyapısını dizayn eden gaziantep modeli çalışması var"

Gaziantep Gençlik ve Spor İl Müdürü Numan Nafiz Şahin, Büyükşehir Belediyesi'nin spor kulüplerine sağladığı desteğin yalnızca nakdi yardımlarla sınırlı olmadığını belirterek kentte kapsamlı bir sporcu yetiştirme modeli oluşturulduğunu söyledi.

Şahin, konuşmasında, "Muazzam nakdi destekler var. Ancak Gaziantep Büyükşehir'in verdiği bu destekler yalnızca maddi desteklerden ibaret değil. Sadece bir nakdi yardım olarak değil. Yetenek taramaları gibi projelerle, okul sporlarıyla, spor kulüplerinin tamamen altyapıları dizayn edilerek bir Gaziantep modeli çalışması var. Ben de bunun bir parçası olmaktan, Gaziantep'te Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak bu faydalı çalışmaların içerisinde olmaktan büyük onur ve mutluluk duyuyorum. İnşallah hep birlikte büyüyerek gelişerek sporcu sayılarımızı artırarak her branşta inşallah Gaziantep'in markasını Türkiye'ye ve dünyaya duyurarak devam edeceğiz umuduyla da çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

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"Gelenekselleşen bu destek, binlerce ailenin umuduna ortak oluyor"

Gaziantep Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Ömer Alper ise 115 kulübe sağlanan desteğin yalnızca ekonomik bir katkı olmadığını, sporcuların, antrenörlerin ve ailelerin geleceğe yönelik hedeflerine güç verdiğini belirtti.

Gaziantep'te amatör sporun gelişmesine yönelik çalışmaların önemine değinen Alper, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in gençliği ve sporu öncelikleri arasında gördüğünü, yalnızca bugünün ihtiyaçlarına değil geleceğin Gaziantep'ine yönelik yatırımlar gerçekleştirdiğini ifade etti.

Bir çocuğun sporla tanışmasından yeteneğinin keşfedilmesine, kulüplerin faaliyetlerini sürdürmesinden yeni başarıların elde edilmesine kadar verilen desteklerin geniş bir etki oluşturduğunu kaydeden Alper, geleneksel hale gelen programın kulüp başkanlarının mücadelesine, antrenörlerin emeğine ve binlerce ailenin umuduna ortak olduğunu vurguladı.

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Hedef Türkiye şampiyonluğundan dünya şampiyonluğuna

Oğuzeli Belediye Başkanı Bekir Öztekin de amatör spora yapılan yatırımların Gaziantep'in ulusal ve uluslararası alandaki sportif başarılarına katkı sağlayacağını belirterek, "Gaziantep'te Türkiye ve uluslararası arenada kenti gururlandıracak sporcular çıkıyor. Bu sporcuların sayısı gün geçtikçe verilen bu desteklerle artacaktır" diye konuştu.

Programda söz alan Türkiye şampiyonu tekvandocu Mustafa Çelik ise amatör spora her yıl düzenli destek sağlayan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'e teşekkür etti. Türkiye şampiyonluğunun ardından hedefini dünya şampiyonluğu olarak belirlediğini söyleyen genç sporcu, desteklerin kendileri için önemli bir motivasyon kaynağı olduğunu ifade etti.

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115 amatör spor kulübüne toplam 14 milyon TL desteğin sağlandığı program, sporcular, kulüp temsilcileri ve protokol üyelerinin katıldığı hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.