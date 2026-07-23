Fuat Sezgin Teknoloji Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrenci kabulüne hazırlanıyor



GAZİANTEP-Yeni eğitim-öğretim yılında kapılarını açacak Fuat Sezgin Teknoloji Anadolu İmam Hatip Lisesi, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında öğrenci kabul edecek.



Bilim, teknoloji ve ahlak ekseninde eğitim anlayışıyla hizmet verecek okulda, öğrencilerin akademik ve kişisel gelişimlerini destekleyecek çeşitli imkanlar sunulacak.



Öğrencilere 5 yıl boyunca başarı bursu, pansiyon, ücretsiz ulaşım, kafeterya ve kıyafet desteği sağlanacak okul, "ilimle donanan, teknolojiyle üreten, ahlakla yükselen nesiller" vizyonuyla eğitim verecek.



Okulun, akademik eğitimin yanı sıra teknoloji odaklı eğitim modeliyle bölgenin eğitimine katkı sunması hedefleniyor.



LGS ile öğrenci kabul edecek okul, sunduğu eğitim modeli ve sosyal desteklerle öğrencileri geleceğe en iyi şekilde hazırlamayı amaçlıyor.







