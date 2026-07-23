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        İslahiye'de 29 köy evi hak sahiplerine teslim edildi

        Gaziantep'in İslahiye ilçesine bağlı Yeniceli Mahallesi'nde, 6 Şubat 2023 depremlerinin ardından yapımı tamamlanan 29 köy evi hak sahiplerine teslim edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2026 - 13:17 Güncelleme:
        İslahiye'de 29 köy evi hak sahiplerine teslim edildi

        Gaziantep'in İslahiye ilçesine bağlı Yeniceli Mahallesi'nde, 6 Şubat 2023 depremlerinin ardından yapımı tamamlanan 29 köy evi hak sahiplerine teslim edildi.

        Anahtar teslim törenine İslahiye Kaymakamı Emre Oğuztürk, İlçe Müftüsü Mustafa Demir, kurum amirleri ve mahalle sakinleri katıldı.

        Programda konuşan Kaymakam Oğuztürk, devletin depremden etkilenen vatandaşların güvenli ve kalıcı konutlara kavuşması için çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

        Hak sahiplerine anahtarlarının teslim edilmesinin ardından Kaymakam Oğuztürk ve beraberindeki heyet, Şehit Uzman Çavuş Yunus Emrah Ateş'in ailesini, Kıbrıs gazisi İbrahim Doğan ve ailesini, ayrıca mahalle sakinlerinden Mecit Demir ile Halil Ateş'i evlerinde ziyaret etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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