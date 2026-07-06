GAÜN'de Grafik Sanatlar bölümü açıldı

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Güzel Sanatlar Fakültesi bünyesinde açılan Grafik Sanatlar Bölümü, 2026-2027 eğitim-öğretim yılında ilk öğrencilerini kabul edecek.



Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, özel yetenek sınavıyla öğrenci alacak bölüm, 15 öğrenci kontenjanıyla eğitime başlayacak.



Bölümde, grafik tasarımın yanı sıra yapay zeka destekli tasarım, dijital görsel kültür, hareketli grafik, kullanıcı deneyimi, görsel iletişim ve yeni medya gibi alanlarda eğitim verilecek.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ayhan Özer, öğrencilerin estetik duyarlılığı yüksek, yaratıcı düşünme becerisine sahip, dijital üretim süreçlerine hakim, yapay zeka destekli tasarım araçlarını etkin biçimde kullanabilen ve uluslararası ölçekte rekabet edebilecek donanımla mezun olacağını söyledi.





Grafik Sanatlar Bölüm Başkanı Doç. Dr. Bayram Bozhüyük ise öğrencilerin dijital teknolojileri etkin ve etik biçimde kullanabilen, sektörün ihtiyaçlarına uygun donanımla yetiştirilmesinin hedeflendiğini kaydetti.

