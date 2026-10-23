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        GAÜN'ün MS hastalarında bel ağrısını inceleyen projesine TÜBİTAK desteği

        Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Rektörü Prof. Dr. Sait Mesut Doğan, TÜBİTAK 3501 Kariyer Geliştirme Programı kapsamında desteklenmeye hak kazanan projesi dolayısıyla GAÜN Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Tuba Maden'i kabul etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2026 - 13:03 Güncelleme:
        GAÜN'ün MS hastalarında bel ağrısını inceleyen projesine TÜBİTAK desteği

        Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Rektörü Prof. Dr. Sait Mesut Doğan, TÜBİTAK 3501 Kariyer Geliştirme Programı kapsamında desteklenmeye hak kazanan projesi dolayısıyla GAÜN Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Tuba Maden’i kabul etti.

        Gaziantep Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Maden’in “Bel Ağrısı Olan Multipl Skleroz Hastalarında Dengenin Lumbo-Pelvik Perspektiften Analizi: Manuel Terapi Müdahalelerinin Akıllı Tekstil Temelli Objektif Verilere Dönüştürülmesi” başlıklı projesi hakkında bilgi paylaşıldı.

        Multipl skleroz (MS) hastalarında bel ağrısı ve denge sorunlarını ele alan proje kapsamında, hastaların bel bölgesi ve denge durumlarının teknolojik ölçüm yöntemleriyle değerlendirilmesi hedefleniyor.

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        Projenin ikinci aşamasında ise bel ağrısı bulunan MS hastalarına dört hafta boyunca haftada iki gün ücretsiz manuel terapi uygulanacak.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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