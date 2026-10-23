Gaziantep'te devrilen otomobilin sürücüsü öldü
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.
Ahmet Yavuz Atar (21) idaresindeki 46 AJC 598 plakalı otomobil, Gaziantep - Kahramanmaraş karayolu 4. kilometresinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüje devrildi.
İhbar üzerine olay yerine, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada ağır yaralanan Atar, Nurdağı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Sürücü, hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
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