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        Gaziantep'te devrilen otomobilin sürücüsü öldü

        Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2026 - 13:02 Güncelleme:
        Gaziantep'te devrilen otomobilin sürücüsü öldü

        Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.

        Ahmet Yavuz Atar (21) idaresindeki 46 AJC 598 plakalı otomobil, Gaziantep - Kahramanmaraş karayolu 4. kilometresinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüje devrildi.

        İhbar üzerine olay yerine, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada ağır yaralanan Atar, Nurdağı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Sürücü, hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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