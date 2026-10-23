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        Gaziantep Gençlikspor, lige galibiyetle başlamak istiyor

        ÖMER FARUK SALMAN - SMS Grup Efeler Ligi'nde yeni sezonun sahasındaki ilk maçında Fenerbahçe Medicana'yı konuk edecek Gaziantep Gençlikspor, güçlü rakibi karşısında galibiyet hedefliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2026 - 11:19 Güncelleme:
        Gaziantep Gençlikspor, lige galibiyetle başlamak istiyor

        ÖMER FARUK SALMAN - SMS Grup Efeler Ligi'nde yeni sezonun sahasındaki ilk maçında Fenerbahçe Medicana'yı konuk edecek Gaziantep Gençlikspor, güçlü rakibi karşısında galibiyet hedefliyor.

        İstanbul Gençlikspor ile oynayacağı ilk hafta maçı, rakibinin Balkan Şampiyonası'na katılması nedeniyle ertelenen Gaziantep ekibi, Fenerbahçe Medicana karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürüyor.

        Başantrenör Ali Bağcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sezonun zorlu geçeceğini ancak güçlü rakipler karşısında mücadeleden vazgeçmeyeceklerini söyledi.

        İki sezondur öncelikli hedeflerinin ligde kalıcı olmak olduğunu aktaran Bağcı, Fenerbahçe Medicana'nın şampiyonluk adaylarından biri olduğunu ifade etti.

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        Rakipleri karşısında en iyi performanslarını sergilemeye çalışacaklarını dile getiren Bağcı, "Yeni sezonun evimizdeki ilk maçını Fenerbahçe gibi güçlü bir takımla oynayacağız. Şu anda iyi hazırlanıyoruz. Eksik oyuncularımız var. Transferi bitmek üzere olan birkaç yabancı oyuncumuz bulunuyor. Onlar da geldikten sonra daha güçlü hale geleceğiz. Ancak şu anda elimizden gelenin en iyisini yapacağız." dedi.

        - "Kolay maç yok"

        Efeler Ligi'nde kolay maç olmadığını vurgulayan Bağcı, 14 takımın da güçlü olduğunu dile getirdi.

        Güçlü rakiplerle oynamanın oyuncularını motive ettiğini anlatan Bağcı, şöyle devam etti:

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        "Biz bütün maçlara kazanmak için çıkıyoruz. Bu ligde isimlerin çok önemi yok. Fenerbahçe, Ziraat Bankası ve Halkbank, çok güçlü takımlar ama bu bizim için ayrı bir motivasyon kaynağı. Güçlü takımlara karşı oynamak oyuncularımızı ekstra motive ediyor. Hiç kimseden çekinmiyoruz. Her maça kazanmak için çıkıyoruz. Amacımız her müsabakada galibiyet için mücadele etmek. Son topa, son sayıya kadar mücadele edeceğiz. Geçtiğimiz yıl da lige renk katmıştık, çok güzel galibiyetler almıştık. Bu yıl da hedefimiz lige renk katmak, güzel galibiyetler almak ve Gaziantepli sporseverlere güzel maçlar izletmek."

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        - "Çekindiğimiz bir şey yok"

        Takım kaptanı Halil Yücel, sezona güçlü bir rakip karşısında başlayacaklarını ancak sahaya galibiyet hedefiyle çıkacaklarını vurguladı.

        Fenerbahçe Medicana karşılaşmasının zorlu geçeceğini ifade eden Yücel, "Sezona zor başlıyoruz. İlk maçta zor bir rakiple oynayacağız. Elimizden geleni yapacağız. Puan veya puanlar almaya çalışacağız, maçı kazanmaya çalışacağız. Fenerbahçe gerçekten taraftarıyla, her şeyiyle büyük bir takım. Onlarla başlamak tabii ki zor ama bir yandan da bizim için avantaj olabilir. Çekindiğimiz bir şey yok. Elimizden gelen her şeyi yapacağız." diye konuştu.

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        Yücel, Gaziantepli voleybolseverlerden sezon boyunca takıma destek vermelerini istedi.

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