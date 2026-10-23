GKV Özel Anaokulundan Cumhuriyet'in 103. yılına yakışır kutlama

Gaziantep Kolej Vakfı (GKV) Özel Anaokulu öğrencileri, Cumhuriyet Bayramı kutlamalarının startını muhteşem bir programla verdi. Minik öğrencilerin sahneye koyduğu "Geçmişten Geleceğe Mektuplar" draması izleyenlerden büyük alkış aldı.

Gaziantep Kolej Vakfı Özel Anaokulu, Cumhuriyetimizin kuruluşunun 103. yıl dönümü kutlamaları kapsamında unutulmaz bir etkinliğe imza attı. GKV Özel Anaokulu tarafından düzenlenen ilk kutlama programı, protokolün ve çok sayıda davetlinin yoğun katılımıyla gerçekleştirildi. Törene; GKV Mütevelli ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili Av. Aysel Tokatlı, Yönetim Kurulu Üyesi Ali Küçükkınacı, GKV Özel Okulları Genel Müdürü Fevzi Gürsel, GKV Özel Anaokulu Müdürü Selda Bozkurt, GKV Özel İlkokulu Müdürü Ali Dirgen, GKV Özel Ortaokulu Müdürü Seçil Güldemet, GKV Özel Liseleri Müdürü Murat Öngen, GKV Genel Sekreteri Feray Karaca ile çok sayıda davetli katıldı.

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Minik yüreklerin Cumhuriyet coşkusu duygulandırdı

Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları anısına saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program, günün anlam ve önemine yakışır coşkulu bir atmosferde gerçekleşti. Programın açılışında yapılan konuşmada, Cumhuriyetin geçmişten geleceğe taşınan en kıymetli emanet olduğu vurgulanarak, çocuklara özgür düşünceyi, sorumluluk bilincini ve birlik içinde geleceğe yürümeyi aşılamanın önemi ifade edildi.

Miniklerden ayakta alkışlanan performans

Törenin en dikkat çekici bölümünü ise minik öğrencilerin sahnelediği "Geçmişten Geleceğe Mektuplar" ve "Mektuplar Geleceğe Ulaşıyor" adlı drama gösterileri oluşturdu. Çocukların gözünden Cumhuriyet'in ülkemize kazandırdığı bilim, sanat, eğitim ve özgür düşünce gibi değerlerin ele alındığı gösteri, izleyicilerden tam not aldı ve ayakta alkışlandı. Geçmişle gelecek arasında anlamlı bir köprü kuran performans, salondakilere duygusal ve gurur dolu anlar yaşattı.

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Drama gösterisinin ardından müzik korosunun seslendirdiği eserlerle program renklenirken, kutlama töreni coşku dolu 10. Yıl Marşı ile sona erdi. GKV Mütevelli ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili Aysel Tokatlı, Yönetim Kurulu Üyesi Ali Küçükkınacı'yla okul idarecileri minik öğrencileri kutlayarak başarılar dilediler.

Cumhuriyetin kuruluşunun 103.yıl dönümü etkinlikleri kapsamında kutlamalarda ilk startı veren GKV Özel Anaokulu öğrencileri gösterileriyle büyük ilgi görürken GKV Özel Okulları Genel Müdürü Fevzi Gürsel'de etkinliklerin gerçekleştirilmesinde büyük emekleri geçen idareci, öğretmen ve velilere teşekkür ederek "Görsel ve sanatsal zenginliğiyle göz dolduran programın hazırlanmasında emeği geçen Drama Öğretmeni Dilek Özkülekçi, Müzik Öğretmeni Ahmetcan Çeteci, Görsel Sanatlar Öğretmeni Meryem Gürsel; desteklerini esirgemeyen Sınıf Öğretmenleri Sibel Sarıbaş ve Beyza İlbay, Partner Öğretmenler Emine Akpolat ve Ebru Cehan ile her zaman destekleyici tutumuyla öne çıkan Okul Müdürü Selda Bozkurt'a teşekkür ederiz. Ayrıca büyük bir özveriyle sahne alan minik öğrenciler ve çocuklarını yalnız bırakmayan değerli velilerimize de teşekkür etmek istiyorum. Etkinliklerimiz kurumlarımız bünyesinde hafta boyunca devam edecektir" dedi. Program, günün anısına protokol üyeleri, idareciler ve öğretmenlerin katılımıyla çekilen hatıra fotoğrafları ve coşkulu 10. Yıl Marşı eşliğinde ölümsüzleştirildi.