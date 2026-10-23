Zabıta ekiplerinin bulduğu 55 bin TL değerindeki takılar sahibine teslim edildi

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde semt pazarında zabıta ekipleri tarafından bulunan 55 bin TL değerindeki takılar sahibine teslim edildi.

Şahinbey Belediyesi zabıta ekipleri, 14 Ekim'de semt pazarında görev yaptıkları sırada bir cüzdan buldu. Cüzdanı kontrol eden ekipler, içerisinde bir miktar para ve altın küpe ile iki yüzük olduğunu tespit etti. Eşyaları muhafaza altına alan ekipler, cüzdanın sahibine ulaşmak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda cüzdanın sahibine ulaşan ekipler, vatandaşı Mavi Kent Semt Pazarı'na davet ederek, kayıp eşyaları teslim etti.

"Manevi değeri maddi değerinden çok daha yüksek"

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Cüzdanın sahibi Mehmet Canpolat, annesinin semt pazarında alışveriş yaptığı sırada cüzdanını kaybettiğini belirterek, içerisinde iki yüzük, bir çift küpe ve bir miktar para bulunduğunu söyledi. Takıların özellikle manevi açıdan büyük önem taşıdığını ifade eden Canpolat, "Küpe, benim küçükken anneme hediye ettiğim bir küpeydi. İlkokul dördüncü sınıftayken harçlıklarımı biriktirerek anneme aldığım yüzük ve küpelerdi. Bu nedenle manevi değerleri bizim için maddi değerlerinden oldukça yüksek. Takıların maddi değeri toplamda yaklaşık 5055 bin liraydı" dedi.

Zabıta ekiplerinin kendilerine ulaşarak cüzdanı teslim almalarını istediğini aktaran Canpolat, eşyalarını eksiksiz şekilde teslim aldığını belirtti. Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ve zabıta ekiplerine teşekkür eden Canpolat, belediyenin ve ekiplerin bu konudaki hassasiyetini sosyal medyadan takip ettiğini dile getirdi.

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"Vatandaşlarımızın güvenli alışveriş yapması için çalışıyoruz"

Şahinbey Belediyesi Zabıta Memuru Mehmet Veysi Ergün ise, 14 Ekim'de pazar alanında görev yaptıkları sırada cüzdan bulduklarını belirterek, "Cüzdanı incelediğimizde içerisinde bir miktar para ve kişisel eşyalar olduğunu gördük. Eşyaları muhafaza altına alarak, vatandaşımızın bilgilerine ulaşmak için çalışma yürüttük. Kendisine ulaştıktan sonra Mavi Kent Semt Pazarı'na davet ettik. Manevi değeri çok yüksek olan kişisel eşyalarını bugün teslim etmenin mutluluğunu yaşıyoruz" diye konuştu.