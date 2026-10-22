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        GSO'dan yeni dönem dolayısıyla Gaziantep protokolüne ziyaret

        Gaziantep Sanayi Odası'nın (GSO) 20262030 yeni çalışma dönemi kapsamında protokol ziyaretleri gerçekleştirildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 22.10.2026 - 17:49 Güncelleme:
        GSO'dan yeni dönem dolayısıyla Gaziantep protokolüne ziyaret

        Gaziantep Sanayi Odası’nın (GSO) 20262030 yeni çalışma dönemi kapsamında protokol ziyaretleri gerçekleştirildi.

        Gaziantep Sanayi Odası Meclis Başkanı Adil Sani Konukoğlu, Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Meclis Başkanlık Divanı ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Gaziantep Valisi Kemal Çeber’i, Gaziantep İl Emniyet Müdürü Serdar Büyükleblebici’yi, Gaziantep 5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Erdin Kaya’yı ve Gaziantep İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hakan Uğurlu’yu ziyaret etti.

        Ziyaretlerde, Gaziantep Sanayi Odası’nın yeni dönemde hayata geçirmeyi hedeflediği çalışmalar, kentin sanayi ve ekonomik gelişimi ile kamu kurumları arasındaki iş birliğinin önemi üzerine değerlendirmelerde bulunuldu.

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        GSO Meclis Başkanı Adil Sani Konukoğlu, ziyaretlere ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Gaziantep, üretim kültürü, girişimcilik ruhu ve ortak hareket etme anlayışıyla öne çıkan bir şehir. Yeni çalışma dönemimizde de sanayimizin gelişimi, şehrimizin ekonomik ve sosyal kalkınması için tüm paydaşlarımızla iş birliği içerisinde çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

        GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi de, Gaziantep’in sanayi ve üretim gücünün sürdürülebilir biçimde geliştirilmesinde kurumlar arası iş birliğinin önemine dikkati çekerek, "Gaziantep Sanayi Odası olarak, 20262030 döneminde de sanayimizin rekabet gücünü artırmak, üretimi ve ihracatı geliştirmek için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bu hedeflere ulaşmada kamu kurumlarımızla güçlü bir diyalog ve iş birliği içerisinde olmak büyük önem taşıyor" dedi.

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        GSO heyeti, Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Gaziantep İl Emniyet Müdürü Serdar Büyükleblebici, Gaziantep 5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Erdin Kaya ve Gaziantep İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hakan Uğurlu’ya nazik ev sahiplikleri dolayısıyla teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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