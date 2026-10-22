Gaziantep'te otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Gaziantep'in Nizip ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Gaziantep'in Nizip ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Gaziantep-Şanlıurfa kara yolu Bölge Trafik Amirliği yakınlarında Ömer B. (46) idaresindeki 27 ALG 966 plakalı otomobil ile Salih Ş'nin (56) kullandığı 27 JG 481 plakalı motosiklet çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, motosiklet sürücüsü Salih Ş'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü ise sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.