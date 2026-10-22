Gaziantep'te çiftlikte yangın
Gaziantep'in Nizip ilçesinde bir çiftlikteki samanlıkta yangın çıktı.
Giriş: 22.10.2026 - 14:05 Güncelleme:
Gaziantep'in Nizip ilçesinde bir çiftlikteki samanlıkta yangın çıktı.
İddiaya göre, Nizip ilçesi kırsal Yeniyazı Mahallesi'ndeki bir çiftlikte bulunan samanlıkta bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri bölgede tedbir alırken, itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Ekiplerin alevlere müdahalesi devam ediyor.
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