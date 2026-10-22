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        Gaziantep'te 3. Tohum Takas ve Doğa Dostu Tarım Şenliği başladı

        Gaziantep'te vatandaşların doğaya ve tarıma olan ilgilerini artırmak amacıyla 3. Tohum Takas ve Doğa Dostu Tarım Şenliği başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.10.2026 - 12:38 Güncelleme:
        Gaziantep'te 3. Tohum Takas ve Doğa Dostu Tarım Şenliği başladı

        Gaziantep'te vatandaşların doğaya ve tarıma olan ilgilerini artırmak amacıyla 3. Tohum Takas ve Doğa Dostu Tarım Şenliği başladı.

        Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Zeugma Rotary Kulübü işbirliğiyle düzenlenen şenlik, Festival Park'ta gerçekleştiriliyor.

        Park alanında kurulan stantlarda, birçok üretici ve işletmeci ürettikleri ürünleri sergiliyor.

        Şenlikte çocuklar için fide dikme etkinlikleri ve atölye çalışmaları yapılıyor.

        Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, programın açılışında yaptığı konuşmada, doğa dostu ve üreten bir şehir olmanın önemli olduğunu söyledi.

        Kent planlamasını doğa ve tarım dostu yapmak gerektiğini belirten Şahin, şöyle konuştu:

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        "Dünyayı cehenneme çevirdik. Kaybettiğimiz her şeyi yeniden dönmemiz gerekiyor, başa dönmemiz gerekiyor. Bizim başa dönmemiz ve başta tohumu korumamız lazım. Bizim bu ata tohumumuz petrolümüz. Petrolümüz yok ama ata tohumumuz var. Toprağımıza bakacağız, bu memleketi cennet yapacağız ve cennette buluşacağız."

        Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Sağlam ise tohumun geçmişten geleceğe bir yatırım olduğunu ifade ederek tarımda takasın ve tohum genlerinin korunmasının önemli olduğunu dile getirdi.

        Zeugma Rotary Kulübü Başkanı Murat Arun ise kurulan işbirliğinden dolayı mutluluk duyduğunu dile getirdi.

        Şenlik, 24 Ekim Cumartesi gününe kadar devam edecek.

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        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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