Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri Gaziantep'te kavşakta otomobille çarpışan motosikletli hayatını kaybetti

        Gaziantep'te kavşakta otomobille çarpışan motosikletli hayatını kaybetti

        Gaziantep'in Nizip ilçesinde kavşakta otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 22.10.2026 - 11:55 Güncelleme:
        Gaziantep'te kavşakta otomobille çarpışan motosikletli hayatını kaybetti

        Gaziantep'in Nizip ilçesinde kavşakta otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.

        Kaza, NizipBirecik D400 kara yolunda meydana geldi. İddiaya göre, Salih Şahin (49) idaresindeki 27 JG 481 plakalı motosiklet, kavşakta sürücüsü öğrenilemeyen 27 ALG 966 plakalı Volkswagen marka otomobil ile çarpıştı. Kaza sonrası metrelerce savrulan motosiklet sürücüsü ile otomobil sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, motosiklet sürücüsü Salih Şahin'in hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan otomobil sürücüsü ise hastaneye kaldırıldı. Şahin'in cenazesi, olay yerinde tamamlanan incelemelerin ardından morga kaldırıldı.

        REKLAM

        Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Libya mutabakatı hukuken geçerlidir"
        "Libya mutabakatı hukuken geçerlidir"
        Siber Güvenlik Başkanlığı: Kamu dijital hizmetleri kesintisiz devam ediyor
        Siber Güvenlik Başkanlığı: Kamu dijital hizmetleri kesintisiz devam ediyor
        Fon soruşturmasında 5 gözaltı daha
        Fon soruşturmasında 5 gözaltı daha
        Dünyayı alarma geçiren 'PHP2Shell' açığı nedir?
        Dünyayı alarma geçiren 'PHP2Shell' açığı nedir?
        Trump'tan İran açıklaması: Yakında bir şeyler olacak
        Trump'tan İran açıklaması: Yakında bir şeyler olacak
        350 milyon TL'lik sahte parfüm operasyonu
        350 milyon TL'lik sahte parfüm operasyonu
        Çinlilerden Kung-Fu'cu güvenlik robotu
        Çinlilerden Kung-Fu'cu güvenlik robotu
        Sevda için gözyaşları sel oldu!
        Sevda için gözyaşları sel oldu!
        Yurt içinde piyasaların gözü faiz kararında
        Yurt içinde piyasaların gözü faiz kararında
        Elif Mavi'nin ölümüne istenen ceza belli oldu
        Elif Mavi'nin ölümüne istenen ceza belli oldu
        Galatasaray'ın Lille zaferi Fransız basınında!
        Galatasaray'ın Lille zaferi Fransız basınında!
        Ensesinden vurulmuştu... Berber cinayetinde sır perdesi aralandı
        Ensesinden vurulmuştu... Berber cinayetinde sır perdesi aralandı
        Beşiktaş'ta hedef Avrupa'da 3'te 3!
        Beşiktaş'ta hedef Avrupa'da 3'te 3!
        Avrupa'da fırtına gecesi!
        Avrupa'da fırtına gecesi!
        Türkiye'de günde 70 kadın meme kanseri tanısı alıyor
        Türkiye'de günde 70 kadın meme kanseri tanısı alıyor
        Vücut yağınızı neden sevmelisiniz?
        Vücut yağınızı neden sevmelisiniz?
        Yine en çok o konuşuldu
        Yine en çok o konuşuldu
        Hızlı ve yakışıklı
        Hızlı ve yakışıklı
        "Hayat arkadaşım beni aldattı"
        "Hayat arkadaşım beni aldattı"
        Ne kadar katkı verdiler?
        Ne kadar katkı verdiler?

        Benzer Haberler

        Türkiye'nin makarna ihracatı 9 ayda yüzde 13,8 arttı
        Türkiye'nin makarna ihracatı 9 ayda yüzde 13,8 arttı
        Gaziantep Büyükşehir'den amatör spora bu yıl da 14 milyon TL'lik dev destek
        Gaziantep Büyükşehir'den amatör spora bu yıl da 14 milyon TL'lik dev destek
        Yerli yazılım ve donanımlarla savaşan İHA geliştirdiler
        Yerli yazılım ve donanımlarla savaşan İHA geliştirdiler
        Ampute Futbol Milli Takımı'nda 8 oyuncu ilk kez Dünya Kupası'nda mücadele e...
        Ampute Futbol Milli Takımı'nda 8 oyuncu ilk kez Dünya Kupası'nda mücadele e...
        GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi: "AB ile gümrük birliği anlaşması...
        GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi: "AB ile gümrük birliği anlaşması...
        Erdem Koleji'nden Cumhuriyet Bayramı'na Şampiyonluk armağanı
        Erdem Koleji'nden Cumhuriyet Bayramı'na Şampiyonluk armağanı