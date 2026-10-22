Gaziantep'te haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı.
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı.
İslahiye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.
Ekipler, "silahla tehdit" suçundan hakkında 1 yıl 8 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan U.D. (28) ile "hırsızlık" suçundan hakkında 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.F'yi (24) yakaladı.
Hükümlüler, emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.